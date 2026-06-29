Пройшло судове засідання у справі Єрмака: чи змінили запобіжний захід
Вищий антикорупційний суд залишив без змін запобіжний захід ексголові Офісу Президента України Андрію Єрмаку. У понеділок, 29 червня, слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання захисту, який вимагав зняти зі свого підопічного електронний браслет.
Про це повідомляє ВАКС.
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Що відомо про справу Єрмака?
Раніше суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень.
У травні суму було внесено. Єрмак розповідав, що заставу вносили навіть колишні однокласники.
Тож його було звільнено з-під варти. Але на нього поклали низку процесуальних обов'язків, серед яких – носіння електронного браслета.
Ексголову ОП підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. У випадку доведення вини, йому може загрожувати від 8 до 12 років з конфіскацією майна.
Йдеться про злочинну схему, з допомогою якої фігуранти відмили близько 460 мільйонів гривень під час будівництва елітної нерухомості в Козині під Києвом. Назва проєкту – "Династія".
У цій справі НАБУ і САП також вручили підозру Міндічу та Чернишову.
Водночас Єрмак спростовував висунуті звинувачення щодо "Династії". За його словами, він має лише квартиру та автомобіль.