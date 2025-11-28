Єрмаку вручать підозру найближчим часом, – ЗМІ
- Володимир Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента.
- НАБУ та САП провели обшуки у Єрмака, і йому можуть вручити підозру.
Володимир Зеленський звільнив з посади керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Після проведених обшуків антикорупційні органи найближчим часом повідомлять посадовцю про підозру.
Про це пише 24 Канал з посиланням на джерела "Цензор.НЕТ".
Дивіться також Хочу, щоб не було чуток і спекуляцій, – Зеленський анонсував нового керівника Офісу Президента
Чому Єрмакові можуть повідомити про підозру?
28 листопада НАБУ та САП провели обшуки у Єрмака на підставі ухвали слідчого судді ВАКС.
Зазначалося, що керівник Офісу Президента може бути причетний до справи "Мідас" з корупцією в енергетиці. Як повідомили джерела, найближчим часом голові ОП вручать підозру.
Що відомо про обшуки у Єрмака?
Вранці 28 листопада стало відомо, що НАБУ і САП проводять обшуки в Андрія Єрмака. Це сталося на тлі чуток про можливу причетність керівника Офісу Президента до справи Тимура Міндіча.
Єрмак підтвердив, що детективи антикорупційних органів дійсно проводять слідчі дії у його помешканні. Він запевнив, що не заважає роботі слідчих, а його адвокати активно співпрацюють із правоохоронцями.
Європейська комісія заявила, що підтримує антикорупційні зусилля України, підкресливши важливість незалежної роботи антикорупційних інституцій для вступу країни в Євросоюз.
Володимир Зеленський подякував Єрмаку за роботу та оголосив про консультації щодо нового керівника Офісу Президента, щоб уникнути чуток і спекуляцій.