Єрмаку вручать підозру найближчим часом, – ЗМІ
28 листопада, 21:14
Єрмаку вручать підозру найближчим часом, – ЗМІ

Надія Батюк
Основні тези
  • Володимир Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента.
  • НАБУ та САП провели обшуки у Єрмака, і йому можуть вручити підозру.

Володимир Зеленський звільнив з посади керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Після проведених обшуків антикорупційні органи найближчим часом повідомлять посадовцю про підозру.

Про це пише 24 Канал з посиланням на джерела "Цензор.НЕТ".

Чому Єрмакові можуть повідомити про підозру?

28 листопада НАБУ та САП провели обшуки у Єрмака на підставі ухвали слідчого судді ВАКС. 

Зазначалося, що керівник Офісу Президента може бути причетний до справи "Мідас" з корупцією в енергетиці. Як повідомили джерела, найближчим часом голові ОП вручать підозру.

Що відомо про обшуки у Єрмака?

  • Вранці 28 листопада стало відомо, що НАБУ і САП проводять обшуки в Андрія Єрмака. Це сталося на тлі чуток про можливу причетність керівника Офісу Президента до справи Тимура Міндіча. 

  • Єрмак підтвердив, що детективи антикорупційних органів дійсно проводять слідчі дії у його помешканні. Він запевнив, що не заважає роботі слідчих, а його адвокати активно співпрацюють із правоохоронцями.

  • Європейська комісія заявила, що підтримує антикорупційні зусилля України, підкресливши важливість незалежної роботи антикорупційних інституцій для вступу країни в Євросоюз.

  • Володимир Зеленський подякував Єрмаку за роботу та оголосив про консультації щодо нового керівника Офісу Президента, щоб уникнути чуток і спекуляцій.