Єрмаку вручать підозру найближчим часом, – ЗМІ

Володимир Зеленський звільнив з посади керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Після проведених обшуків антикорупційні органи найближчим часом повідомлять посадовцю про підозру.

Про це пише 24 Канал з посиланням на джерела "Цензор.НЕТ".

Дивіться також Хочу, щоб не було чуток і спекуляцій, – Зеленський анонсував нового керівника Офісу Президента

Чому Єрмакові можуть повідомити про підозру?

28 листопада НАБУ та САП провели обшуки у Єрмака на підставі ухвали слідчого судді ВАКС.

Зазначалося, що керівник Офісу Президента може бути причетний до справи "Мідас" з корупцією в енергетиці. Як повідомили джерела, найближчим часом голові ОП вручать підозру.

Що відомо про обшуки у Єрмака?