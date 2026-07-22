Андрія Гнатова зняли з посади начальника Генштабу: його місце зайняв Ігор Скибюк, – укази

У середу, 22 липня, Володимир Зеленський підписав низку указів про кадрові зміни. Так, в Україні офіційно змінився начальник Генерального штабу ЗСУ. Ним став Ігор Скибюк.

Про це йдеться на сайті Президента України.

Що відомо про кадрові зміни?

Указ №629/2026 звільняє Андрія Вікторовича Гнатова з посади начальника Генерального штабу ЗСУ. Зауважимо, що він перебував на посаді з 16 березня 2025 року.

Натомість, на сайті глави держави також уже з'явився указ про нового очільника Генштабу.

Призначити Скибюка Ігоря Анатолійовича начальником Генерального штабу Збройних Сил України,

– йдеться у тексті указу №631/2026.

Хто такий Ігор Скибюк?

Ігор Скибюк – уродженець Конотопа, що на Сумщині, який після закінчення військового інституту у 1998 році розпочав службу в 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді, де прослужив понад 20 років. Брав участь у миротворчій місії в Косові та бойових діях на Донбасі, де його поранили. У 2021 році очолив 80-ту бригаду.

Після початку повномасштабного вторгнення його підрозділ брав участь у боях на півдні, обороні Миколаївщини, звільненні Харківщини та Херсонщини. За участь у контрнаступі на Харківщині Скибюк отримав звання Героя України.

У 2023 році став бригадним генералом і заступником командувача ДШВ, а в 2024 році очолив цей рід військ. У 2025 році його призначили заступником начальника Генштабу. Тепер же він став його очільником. Скибюка вважають досвідченим бойовим командиром, який має значний фронтовий досвід і користується повагою серед військових.

До слова, вранці 22 липня він та новий Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий провели зустріч з президентом Зеленським і виконувачем обов'язків голови Міноборони Євгенієм Хмарою, після чого приступили до безпосередньої роботи.