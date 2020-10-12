Не забудемо про Україну, – Дуда розповів, як Польща використає головування в ОБСЄ
Польський президент Анджей Дуда запевнив Володимира Зеленського та український народ, що під час свого головування в ОБСЄ Польща не забуде про Україну.
Лідер Польщі наголосив, що під час свого головування в ОБСЄ його країна буде пам'ятати про Україну. Про це він сказав під час спільної пресконференції, повідомляє 24 канал.
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Дуда зауважив, що Варшава використає період свого головування в ОБСЄ у 2022 році, щоб порушити питання суверенітету і територіальної цілісності України.
У 2022 році Польща головуватиме в ОБСЄ. І там, я запевняю, що українське питання, питання суверенітету і кордонів України, будуть на порядку денному, й Україна може розраховувати на польську підтримку,
– підкреслив Дуда.
Також він наголосив, Польща підтримує територіальну цілісність України. А у питанні кордонів Польща стоїть пліч-о-пліч з Україною. Дуда уточнив, що мовиться про повернення Росією окупованих територій Донбасу та Криму до складу України.
Додамо, що президент Польщі прибув до України з офіційним візитом. Основні заходи відбудуться 12 – 13 жовтня. Планується, що Анджей Дуда відвідає з Володимиром Зеленським форум в Одесі.
Пресконференція Дуди та Зеленського: дивіться відео
Головне із зустрічі Зеленського та Дуди
Зустріч лідерів Польщі та України відбулася 12 жовтня. Під час неї політики звернули особливу увагу на питання економічного й інвестиційного співробітництва.
Зеленський та Дуда обговорили плани про:
- об'єднання транспортно-транзитного потенціалу двох держав,
- відкриття нового генерального консульства України у Вроцлаві,
- здійснення кроків для врегулювання питання спільної історичної пам'яті,
- створення сприятливих умов для ведення бізнесу й залучення інвестицій двох держав.