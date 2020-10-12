Лідер Польщі Анджей Дуда прибув з офіційним візитом до України. Окрім низки політичних та економічних угод, президенти України та Польщі обговорили історичні питання та вирішили розбіжності.

Володимир Зеленський наголосив, що є чимало недругів, які мріють посварити Україну та Польщу. Про це президент України сказав під час спільної пресконференції, повідомляє 24 канал.

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Зеленський наголосив, що Україна та Польща повинні існувати у мирі, злагоді, дружбі та взаємоповазі й ніяк інакше.

Маємо завжди пам'ятати, що посварити Україну та Польщу мріють чимало наших недругів. І всім їм ми можемо сказати лише одне: "Не дочекаєтеся". Я впевнений, що між нашими країнами не може бути жодних суперечок, крім однієї: в яких саме українських та польських містах провести зимові Олімпійські ігри або Чемпіонат світу з футболу, – підкреслив український лідер.

У відповідь на це Анджей Дуда подякував за прийом в Україні та можливість віддати честь польським жертвам Сталінського геноциду. Він нагадав, що і поляки, і українці постраждали від злочинного режиму.



Дуда вшанував пам'ять замордованих НКВС 3435 польських в'язнів / Фото з твіттеру Анджея Дуди

Польський президент висловив сподівання, що відносини з Україною будуть поглиблюватися.

Попри різні болісні аспекти нашої історії, ми відкрито про них говоримо та реалізуємо чіткі поступки у взаємних відносинах,

– сказав Дуда.

Він додав, що Польща підтримує територіальну цілісність України. За словами Дуди, у 2022 році Польща головуватиму в ОБСЄ. Польський президент запевнив, що питання суверенітету України будуть пріоритетом.

Крім того, президенти України та Польщі засудили акти наруги над українськими пам'ятками культури та місцями пам'яті у Польщі й польськими пам'ятками культури та місцями пам'яті в Україні. Вони закликали відповідні органи влади здійснювати належну опіку над ними.