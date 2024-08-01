43-річна очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок зробила подвійне сальто і вразила мережу

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок продемонструвала атлетичні здібності – виконала подвійне сальто на батуті, чим вразила користувачів соцмереж.

44-річна Бербок вразила трюком під час зустрічі з параспортсменами. Відповідне відео опублікував у мережі Х (колишній твітер) журналіст Матьє фон Рор.

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Бербок виконала подвійне сальто

Міністерка змінила офіційний костюм на зручну футболку й лосини, а тоді впевнено продемонструвала навички стрибків на батуті. Анналена Бербок трохи пострибала й спершу зробила сальто назад, а потім і вперед.

На відео чути, як очільниці МЗС аплодували та захоплено вигукували компліменти.

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Таким чином Бербок згадала давно забуті навички. Річ у тім, що в юності вона професійно займалася стрибками на батуті. В інтерв'ю вона розповідала, що мала здібність до гімнастики, проте в селі, де вона росла, не було такої секції. Її відвели на стрибки на батутах, які були в сусідньому селі.

"Я займалася цим все дитинство та юність як змагальним видом спорту", – розповідала Анналена.

До слова, у федеральному міністерстві закордонних справ стоїть мінібатут, яким вона час від часу користується.