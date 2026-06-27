"Це феодалізм": у Єврокомісії виник скандал через кондиціонери, – Politico

Штаб-квартира Європейської комісії в Брюсселі була змушена вимкнути систему кондиціонування через сильну спеку, яка охопила Бельгію та значну частину Європи. Водночас лунали обурення, що системи охолодження продовжували працювати на поверхах, де працює керівництво ЄК.

Про це пише Politico.

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Чому у Єврокомісії виник скандал із кондиціонерами?

Опівдні 26 червня співробітники будівлі Berlaymont отримали термінове повідомлення, в якому йшлося про примусове відключення системи охолодження з першого по сьомий поверхи до кінця робочого дня через екстремальні погодні умови.

13-поверхова будівля є головним офісом президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, 26 єврокомісарів і близько трьох тисяч співробітників. Офіс Урсули фон дер Ляєн розташований на 13-му поверсі, а більшість комісарів працюють на восьмому поверсі та вище, де кондиціонування продовжувало працювати.

Таке рішення спричинило невдоволення серед працівників нижніх поверхів. Один із чиновників Єврокомісії, який побажав залишитися анонімним, заявив Politico:

Це схоже на феодалізм.

Інший співробітник назвав ситуацію "ганьбою". Водночас працівник восьмого поверху розповів, що навіть із робочими кондиціонерами температура в офісі сягала +25,7 градуса.

Раніше цього тижня Єврокомісія рекомендувала своїм працівникам уникати перебування на вулиці у найспекотніші години, регулярно пити воду та, за можливості, починати робочий день раніше.

Нинішня хвиля спеки знову привернула увагу до нестачі кондиціонерів у будинках і офісах по всій Європі. За даними Politico, лише близько п'ятої частини домогосподарств на континенті обладнані системами кондиціонування. У Бельгії ж кожен п'ятий поїзд не має кондиціонерів, через що національний залізничний оператор був змушений скасувати частину рейсів у години пік.

Проблеми через спеку виникли й у Європейському парламенті, де цього тижня фіксували перебої з електропостачанням через підвищене навантаження на системи охолодження.

Нагадаємо, європейські країни уже майже тиждень потерпають від аномальної спеки, спричиненої глобальними кліматичними змінами. За оцінкою кліматологів, нинішня хвиля спеки є найінтенсивнішою за всю історію спостережень у Західній Європі.