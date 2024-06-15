Чинні чемпіони вступають у бій: анонс матчів 15 червня на Євро-2024 з футболу

У другий ігровий день на чемпіонаті Європи-2024 з футболу заплановані три поєдинки. 15 червня на німецький газон вийдуть чинні чемпіони Європи – італійці.

У суботу, 15 червня, відбудеться не лише поєдинок "скуадро адзурри". Також запланований дебютний центральний матч Євро-2024 з футболу між Іспанією та Хорватією, пише 24 Канал.

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Угорщина – Швейцарія



Граніт Джака / Фото Getty Images

Програму другого ігрового дня відкриє протистояння Угорщина – Швейцарія. Поєдинок розсудить словенська бригада арбітрів на чолі зі Славко Вінчічем. Саме цей рефері лише 1 червня відпрацював на фіналі Ліги чемпіонів-2024 між мадридським Реалом та дортмундською Боруссією.

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Обидві збірні напряму вийшли у фінальну частину Євро-2024. Угорщина виграла групу "G", набравши 18 балів у 8-ми турах. Угорці залишили за своєю спиною Сербію, Чорногорію, Литву та Болгарію. Натомість Швейцарія за підсумками 10-ти турів стала другою (17 очок). Більше балів набрала лише Румунія, яка посіла перше місце у групі "I".

Історія протистоянь Угорщини та Швейцарії є дуже багатою. Ці збірні зустрілись між собою аж 46 разів. Лише в 11 поєдинках перемогу святкували "червоні хрести". Натомість 30 разів перемагали угорці. Ще 5 зустрічей були зведені внічию.

Іспанія – Хорватія

Матч Угорщина – Швейцарія стартує 15 червня о 16:00 (за Києвом) на 50-тисячному стадіоні у Кельні.



Збірна Іспанії з футболу / Фото Getty Images

У другому матчі 15 червня Євро-2024 зійдуться справжні футбольні гранди Європи – Іспанія та Хорватія. Це буде перше центральне протистояння першого туру турніру.

Поєдинок розсудить англійський рефері Майкл Олівер. А сам матч розпочнеться о 19:00 (за київським часом) на "Олімпійському стадіоні" у Берліні.

Якщо іспанці із першого місця групи "А" вийшли у фінальну частину Євро-2024 (21 очко), то хорватська збірна посіла у групі "D" друге місце, набравши 16 пунктів. Хорвати поступились у груповому раунді кваліфікації чемпіонату Європи Туреччині (17 балів).

15 червня 2024 року Іспанія та Хорватія в 11 раз зіграють між собою. В активі "Фурії Рохи" 6 перемог. Водночас хорвати здобули вдвічі менше звитяг – 3. В історії цих збірних зафіксована лише одна нічия (0:0 у далекому сезоні-1999/2000).

Італія – Албанія



Збірна Італії з футболу / Фото Getty Images

Італія та Албанія закриють програму другого ігрового дня Євро-2024 15 червня. "Скуадро адзурра" змагалась у кваліфікації із Україною. У 8-ми турах італійська збірна набрала 14 очок та фінішувала другою у групі "С". Перемогу у групі здобула Англія (20 пунктів).

Албанія ж несподівано виграла групу "Е" (15 очок). Хоча стільки ж балів набрала Чехія, яка стала другою.

Італія та Албанія лише 4 рази грали між собою. В усіх поєдинках перемогу святкували італійці. Востаннє ці збірні зустрічались на одному полі ще у товариському матчі сезону-2022/2023, коли "скуадро адзурра" оформила перемогу з рахунком 1:3.

Німець Фелікс Цваєр буде працювати головним арбітром на матчі Італія – Албанія, який відбудеться на стадіоні у Дортмунді.

Це перша зустріч цих збірних у рамках чемпіонату Європи. До цього зустрічались у кваліфікації ЧС-2016/2017.