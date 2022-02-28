У мережі поширили відео з обіцянкою Anonymous спустошити рахунки росіян і направити їх Україні

Нібито нове відеозвернення Anonymous до Путіна та всіх росіян миттю набуло популярності в мережі, але виявилося фейком. Хакери справді на боці України, але таку кібератаку не готують. Принаймні поки що.

В Інтернеті поширили відео з нібито новим зверненням Anonymous. Мовляв, у ньому хакери обіцяють: якщо росіяни не вийдуть на мітинги проти своєї влади, з березня кошти з їхніх карток будуть перераховані на рахунки української армії. Такий ролик поширило й Міністерство цифрової трансформації України.

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Однак незабаром виявилося, що відео – фейкове. Anonymous і справді зверталися до Путіна, однак наразі не погрожували всім росіянам таким кіберударом..

Нове "звернення" Anonymous виявилося фейком. Але паніки серед окупантів точно наведе, – акцентували згодом у Мінцифри.

Додамо, що міжнародна спільнота хакерів активно підтримує Україну на кіберфронті. На рахунку Anonymous уже чимало звитяг – злам російських та білоруських сайтів держустанов, баз даних, ЗМІ тощо.

Користувачі мережі поширили фейкове відео з нібито "зверненням" Anonymous

На фейкове відео відреагували й в Anonymous. Хакери попросили не поширювати неправдиву інформацію, наголосивши, що вони ніколи не нападуть на звичайних людей.

Ми атакуємо корумповану російську владу, а не народ, – наголосили Anonymous.

Сподіваємось, що союзники України не збираються зупинитись на досягнутому та завдадуть ще не однією кібератаки по окупантах.

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