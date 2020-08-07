Антимонопольний комітет дозволив росіянину купити один з найбільших готелів Львова
Антимонопольний комітет України дозволив кіпрській фірмі Pumori Enterprises Investments Ltd отримати остаточний контроль над готелем "Дністер". Компанію з Кіпру пов’язують із російським політиком Алєксандром Бабаковим, який перебуває під санкціями в Україні, Євросоюзі й США, та його бізнес-партнерами.
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Відповідне рішення АМКУ ухвалив на засіданні 6 серпня. Про це повідомили на сайті комітету.
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Кіпрська компанія росіянина придбала 50,51% акцій львівського готелю ще у 2012 році. А зараз планує стати мажоритарним акціонером із домінантним пакетом акцій. Це надасть їй змогу повністю керувати цим закладом.
Що відомо про Pumori Enterprises Investments Ltd
Компанію пов’язують з групою VS Energy члена верхньої палати російського парламенту Алєксандра Бабакова і російських бізнесменів Євгена Гінера, Михайла Воєводіна і Сергія Шаповалова.
Алєксандр Бабаков з 2018 року перебуває під санкціями РНБО. Санкції запроваджені безстроково та передбачають блокування належних йому активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, а також заборону участі у приватизації та оренді державного майна.
VS Energy нині також володіє п’ятьма українськими обленерго. Торік, попри санкції, компанія продала бізнесменові Рінату Ахметову "Київобленерго" і "Одесаобленерго". Сам Бабаков заперечував володіння українськими обленерго.
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Наразі АМКУ не оприлюднив інформації про те, чи досліджували зв'язок між Pumori Enterprises Investments Ltd та Бабаковим і його бізнесовими партнерами.