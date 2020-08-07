Антимонопольний комітет України дозволив кіпрській фірмі Pumori Enterprises Investments Ltd отримати остаточний контроль над готелем "Дністер". Компанію з Кіпру пов’язують із російським політиком Алєксандром Бабаковим, який перебуває під санкціями в Україні, Євросоюзі й США, та його бізнес-партнерами.

"Дністер" повністю перейде під контроль росіян

Відповідне рішення АМКУ ухвалив на засіданні 6 серпня. Про це повідомили на сайті комітету.

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Кіпрська компанія росіянина придбала 50,51% акцій львівського готелю ще у 2012 році. А зараз планує стати мажоритарним акціонером із домінантним пакетом акцій. Це надасть їй змогу повністю керувати цим закладом.

Що відомо про Pumori Enterprises Investments Ltd

Компанію пов’язують з групою VS Energy члена верхньої палати російського парламенту Алєксандра Бабакова і російських бізнесменів Євгена Гінера, Михайла Воєводіна і Сергія Шаповалова.

Зверніть увагу! Бабаков відомим тим, що 2014 року був депутатом Державної Думи РФ та голосував за анексію Криму.

Алєксандр Бабаков з 2018 року перебуває під санкціями РНБО. Санкції запроваджені безстроково та передбачають блокування належних йому активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, а також заборону участі у приватизації та оренді державного майна.

VS Energy нині також володіє п’ятьма українськими обленерго. Торік, попри санкції, компанія продала бізнесменові Рінату Ахметову "Київобленерго" і "Одесаобленерго". Сам Бабаков заперечував володіння українськими обленерго.

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Наразі АМКУ не оприлюднив інформації про те, чи досліджували зв'язок між Pumori Enterprises Investments Ltd та Бабаковим і його бізнесовими партнерами.