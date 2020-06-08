За минулу добу, 7 червня, камери автоматичної фіксації у столиці та на Київщині зафіксували 33 автомобілі, що рухалися зі швидкістю понад 170 кілометрів на годину.

А ось найбільшу швидкість розвинув автомобіль Range Rover, що їхав автошляхом Київ – Харків – Довжанський. Позашляховик розігнався до 197 кілометрів на годину при дозволеній швидкості у 110 кілометрів на годину. Про це інформує пресслужба Нацполіції України.

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Окрім того, найбільшу кількість разів швидкісний режим порушували 6 автомобілів, кожен по 8 разів — Volkswagen ДНЗ AA459***, Renault ДНЗ KA548***, Opel ДНЗ CA629***, Mercedes ДНЗ BX424***, Mercedes ДНЗ AA119***.

Зверніть увагу! За перевищення дозволеної швидкості на понад 20 кілометрів на годину передбачений штраф в 255 гривень, за перевищення швидкості на понад 50 кілометрів на годину – 510 гривень. Якщо оплатити штраф упродовж 10 днів з моменту отримання постанови, діє знижка 50%.



Камери фото і відеофіксації у Києві / Інфографіка 24 каналу