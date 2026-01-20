Легше збити їх на лінії фронту: офіцер закликав долучитись до збору на антишахедні дрони

"Шахеди", які щодоби ворог запускає по території України, завдають величезної шкоди. Проте завдяки антишахедним дронам цю загрозу можна нівелювати – причому ближче до лінії фронту.

Володимир Черняк, офіцер бригади "Рубіж" НГУ, яка зараз проводить збір на антишахедні дрони, пояснив, яку користь вони приносять у знищенні російських дронів-камікадзе. Також міністр оборони Михайло Федоров заявив, що в Україні буде створено антидроновий купол, що має захищати критичну інфраструктуру та цивільне населення і знищувати російські дрони ще на підльоті.

Що з себе уявляють антишахедні дрони?

Черняк зазначив, що антишахедні дрони надзвичайно актуальні засоби. Це фактично FPV-дрон, який має певні конструктивні особливості, що дозволяють йому працювати на значних висотах – там, де літають "Шахеди".

Ці "Шахеди" мають ще певні особливості, які допомагають їм ефективно вражати ворожі безпілотники.

"Шахеди" – це проблема і військових, і цивільних, оскільки росіяни навіть роями "Шахедів" регулярно обстрілюють українські мирні села та міста – і далеко в тилу, і поблизу лінії бойового зіткнення,

– наголосив офіцер бригади "Рубіж".

Також "Шахеди" активно використовуються противником з недавніх часів безпосередньо для ураження вогневих позицій. Якщо раніше таке явище не було поширеним, то зараз, зважаючи на ту кількість "Шахедів", яку виготовляє противник, це, за його словами, відбувається частіше.

"Тому донати, зокрема, на антишахедні дрони для бригади "Рубіж", допоможуть зберегти життя та здоров'я як військових, так і громадян України, які перебуватимуть там, де цей "Шахед" може впасти", – пояснив Володимир Черняк.

Бійці бригади "Рубіж" намагаються, за словами офіцера, уражати "Шахеди" в Донецькій області, тому що їх легше збивати саме на лінії фронту. Адже куди вони полетять звідти, не відомо. Проте вони можуть пролетіти Донецьку область та попрямувати у будь-який регіон України.

Якої шкоди завдають ворожі "Шахеди"?