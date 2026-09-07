Від солідарності до нападів: чому симпатія поляків до українців впала майже вдвічі, – Politico

У Польщі за першу половину 2026 року поліція зареєструвала 180 повідомлень про злочини на етнічному ґрунті проти українців, що на 30% більше за аналогічний період минулого року. Ситуація загострюється через активне використання антиукраїнської риторики місцевими політиками напередодні виборів.

Про це повідомляє видання Politico.

Яка ситуація з антиукраїнськими настроями у Польщі?

Польські націоналістичні та праворадикальні сили дедалі активніше використовують тему українських біженців у політичній боротьбі напередодні парламентських виборів 2027 року. Представники правих партій пов'язують присутність громадян України із соціальними витратами та роздмухують суперечки навколо історичних конфліктів.

Особливо відчутним цей тиск став під час президентської кампанії 2025 року, коли українців почали зображати як отримувачів незаслужених пільг та тягар для польського бюджету. Додатковим приводом для закидів стало рішення Києва надати військовому підрозділу почесне найменування на честь Української повстанської армії.

Праворадикальні діячі одразу скористалися ситуацією для посилення тиску на суспільну думку. Зокрема, лідер партії Конфедерація польської корони Гжегож Браун заявив, що Україна нібито не є союзником Варшави.

У подібному тоні висловлюються й інші політики, намагаючись схилити виборців на свій бік. Представник партії Право і справедливість Пшемислав Чарнек закликав призупинити військову допомогу Україні доти, доки Київ не змінить свою історичну політику.

Посол України в Польщі Василь Боднар наголосив, що українська тема перетворилася на інструмент внутрішньої політичної боротьби. Він закликав польських діячів та медіа уникати гострої риторики, яка може посилити конфлікт між народами.

Опитування фіксують падіння симпатії серед поляків

Погіршення атмосфери вже вплинуло на повсякденне життя українських громадян у Польщі. Соціологічні дослідження центру CBOS свідчать, що частка поляків, які симпатизують українцям, знизилася з 51% у 2023 році до 29% на початку 2026 року.

Водночас 43% опитаних громадян Польщі відверто заявили про свою антипатію. Серед головних причин погіршення ставлення 45,4% респондентів називають історичні суперечки, а 36,4% вказують на соціальні пільги.

Збільшення напруженості призводить не лише до побутових конфліктів, а й до фізичних нападів. За даними газети Rzeczpospolita, правоохоронні органи суттєво збільшили кількість розслідувань справ про злочини на ґрунті ненависті.

З лютого по червень 2026 року прокуратура направила до суду 283 такі справи, де у понад 80% випадків жертвами були українці. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підкреслив, що нападники почуваються впевненіше через відчуття політичної підтримки, та закликав до рішучої боротьби з насильством.

Нагадаємо, через зростання неприязні частина українських родин змушена залишати Польщу або повертатися додому. Водночас у різних містах країни фіксуються випадки фізичного насильства та образ проти молоді через спілкування українською мовою.

Зокрема, раніше ми розповідали про випадки нападів на українських громадян у Радомі та Бидгощі, де ініціатори конфліктів ображали дітей та молодь на етнічному ґрунті. За цими фактами польські правоохоронці відкрили низку кримінальних проваджень.