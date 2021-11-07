У Греції антивакси просили вколоти фізрозчин, а отримали вакцину за 400 євро, – ЗМІ

У Греції у центрах вакцинації людям ймовірно проводили фейкові щеплення. За це антивакцинатори платили по 400 євро.

Проте, за версією ЗМІ, лікарі побоялись відповідальності та вкололи людям справжню вакцину. Про це повідомляє місцева преса.

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У Греції антивакцинатори платили 400 євро лікарям

За даними ЗМІ, в десятках центрів вакцинації по всій Греції людям проводяться масові підроблені щеплення.

Ймовірно хабар для лікарів і медсестер становив 400 євро. Його сплачували ті, хто не хотів отримувати вакцину від COVID-19, але хотів отримати доступ до кількох видів діяльності або просто уникати швидких тестів двічі на тиждень з професійних та інших причин,

– заявили у пресі.

Канал Mega TV розповів, що згодом трапився казус – лікарі побоялись відповідальності. Саме тому вони нібито взяли хабар, проте вкололи звичайну вакцину проти COVID-19, замість обіцяного фізрозчину.

У оборудці брали участь орієнтовно 200 – 300 лікарів

Газета tovima написала, що за її даними у схемі брали участь:

від 100 до 200 центрів вакцинації із 2 тисяч існуючих;

200 – 300 лікарів та медсестер;

понад 100 тисяч громадян отримали підроблені довідки про щеплення незаконними методами.

Видання пише, що центри вакцинації перебувають під перевіркою інспекторів органів охорони здоров'я. Попередньо відомо, що поліція спростувала цю інформацію.

Видання припустило, що в людей виникає дилема – з однієї сторони їм надали курс лікування без їхньої згоди. Проте з іншої – якщо вони захочуть позиватись до суду, до змушені будуть визнати, що підкупляли лікарів, щоб отримати сертифікат вакцинації. Тому такі судові позови навряд чи можливі.

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