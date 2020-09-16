Затримання та підозра незаконні. Поліція затримала Антоненка 12 грудня не пізніше 15:10. Однак у документах зазначили час 23:05. Підставою для затримання стала постанова слідчого судді, винесена о 18:40. Тобто, до цього часу Антоненко вже щонайменше 3,5 години був у неволі. Також заявники переконують, що повідомлення про підозру не було обґрунтованим й базувалося "винятково на схожості в манері ходи з передбачуваним злочинцем на відео".