Справа вбивства Шеремета: Антоненко позивається до Європейського суду з прав людини
Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко надіслав позов в Європейський суд з прав людини проти України. У заяві мовиться, що затримання було незаконним.
Деталі позову
Адвокати Антоненка наполягають, що чоловіка затримали незаконно та наводять ґрунтовні докази. Про це повідомляє юридична компанія "Сенс Україна", яка захищає інтереси Антоненка.
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Які докази наводять адвокати
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Затримання та підозра незаконні. Поліція затримала Антоненка 12 грудня не пізніше 15:10. Однак у документах зазначили час 23:05. Підставою для затримання стала постанова слідчого судді, винесена о 18:40. Тобто, до цього часу Антоненко вже щонайменше 3,5 години був у неволі. Також заявники переконують, що повідомлення про підозру не було обґрунтованим й базувалося "винятково на схожості в манері ходи з передбачуваним злочинцем на відео".
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Претензії до висловлювань політикуму. Висловлювання президента і голови парламенту "мали суто пропагандистський характер і, з урахуванням положення спікерів, істотно впливали на рішення про запобіжні заходи".
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Інші порушення під час розслідування. Заявники стверджують, що строк досудового розслідування також не можна вважати розумним, оскільки справа не була складною. За час тримання Антоненка під вартою фактично жодних слідчих дій, спрямованих на отримання істини, так і не провели.
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Справа вбивства Павла Шеремета: що відомо
- Автівку, на якій їхав білоруський журналіст Павло Шеремет, підірвали у Києві 20 липня 2016 року. Тривалий час у справі не було жодного офіційного підозрюваного.
- У жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський заявив, що керівництво МВС змінять, якщо не буде результатів у цій справі. Цікаво, що незабаром після цієї заяви у справі з'явилися зрушення.
- 12 грудня 2019-го глава МВС України Арсен Аваков заявив про затримання фігурантів у справі Шеремета. Відтоді на лаві підсудних троє підозрюваних: військовий Сил спеціальних операцій ЗСУ та музикант Андрій Антоненко, волонтерка і дитячий хірург Юлія Кузьменко та військовий медик Яна Дугарь.
- 22 травня 2020 року слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершено. Пізніше їхнім захисникам обмежили час для ознайомлення зі справою до 14 серпня. Розслідування щодо замовників виокремлено в іншу справу та триває.
- Нещодавно фігурантам вручили обвинувальні акти. Адвокат Дугарь зазначив, що це відбулося з порушеннями. Зокрема не було відкрито всі оригінали експертиз й інших матеріалів, а також без оцінки доказів сторони захисту.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. На їхній захист стали активісти.