"Боротьба триває": фігурант справи Шеремета Антоненко написав новий лист з-за ґрат
Андрій Riffmaster Антоненко, перебуваючи під вартою, написав черговий лист. Він, зокрема, підкреслив, що його за ґратами тримають ні за що та жодних доказів його вини немає. Антоненка підозрюють в організації вбивство журналіста Павла Шеремета.
Свій лист Антоненко опублікував на своїй фейсбук сторінці. Також він оприлюднив його скан-копію.
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Лист Андрія Антоненка (оригінал тексту)
Слава Україні!
Банжуріще всім!
Маю що сказати…..
Ну що, ось вже дев’ять місяців мене тримають за ґратами. Тримають НІ-ЗА-ЩО!
Тупо НІ-ЗА-ЩО!
Цей факт і так вже всім відомий добре. Я просто констатую часовий термін. Це просто капець.
Доказів, як не було, так і нема, що логічно, оскільки я, як і інші, не маю жодного відношення до цієї трагедії.
Але, чи не дивлячись на це, мене все одно тримають у в’язниці.
Окрім слова "бєзпрєдєл" більше нічого сказати.
Тим не менше я тримаюсь. Не здаюсь. Боротьба триває!
Дякуючи вашій, друзі, побратими, посестри і всі небайдужі, підтримці, палаючим фаєрам, гарячим серцям, вашій титанічній праці на волі, я відновлюю свої сили, підтримую бойовий дух та налаштовуюсь на перемогу.
До зустрічі в суді!
Іду на Ви
Riff
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Антоненко та справа Шеремета: коротко
- Музиканта та колишнього бійця Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка правоохоронці затримали 12 грудня 2019 року. Окрім нього, того ж дня було затримано і лікарку та волонтерку Юлію Кузьменко, а також військова медсестра Яна Дугарь.
- Їх назвали підозрюваними у справі вбивства журналіста Павла Шеремета у 2016 році. Мовляв, організатором був Антоненко (потім слідство переглянуло його роль у справі), Кузьменко підкладала вибуховий пристрій під авто журналіста, а Дугарь фотографувала камери відеоспостереження біля місця вбивства Шеремета.
- Сім місяців Кузьменко перебувала під вартою, її відпустили у серпні 2020-го. Яну Дугарь спершу посадили під домашній арешт, а згодом відпустили під заставу. Гроші на заставу за декілька годин зібрали небайдужі українці. Антоненко перебуває під вартою від грудня 2019 року.
- 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершено. Пізніше їхнім захисникам обмежили час для ознайомлення зі справою до 14 серпня. Розслідування щодо замовників виокремлено в іншу справу та триває.
- Нещодавно фігурантам вручили обвинувальні акти. Адвокат Дугарь зазначив, що це відбулося з порушеннями. Зокрема не було відкрито всі оригінали експертиз й інших матеріалів, а також без оцінки доказів сторони захисту.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. На їхній захист стали активісти.