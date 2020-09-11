Андрій Riffmaster Антоненко, перебуваючи під вартою, написав черговий лист. Він, зокрема, підкреслив, що його за ґратами тримають ні за що та жодних доказів його вини немає. Антоненка підозрюють в організації вбивство журналіста Павла Шеремета.

Свій лист Антоненко опублікував на своїй фейсбук сторінці. Також він оприлюднив його скан-копію.

До теми Вбивство Шеремета: Антоненка знову залишили під вартою

Лист Андрія Антоненка (оригінал тексту)

Слава Україні!

Банжуріще всім!

Маю що сказати…..

Ну що, ось вже дев’ять місяців мене тримають за ґратами. Тримають НІ-ЗА-ЩО!

Тупо НІ-ЗА-ЩО!

Цей факт і так вже всім відомий добре. Я просто констатую часовий термін. Це просто капець.

Доказів, як не було, так і нема, що логічно, оскільки я, як і інші, не маю жодного відношення до цієї трагедії.

Але, чи не дивлячись на це, мене все одно тримають у в’язниці.

Окрім слова "бєзпрєдєл" більше нічого сказати.

Тим не менше я тримаюсь. Не здаюсь. Боротьба триває!

Дякуючи вашій, друзі, побратими, посестри і всі небайдужі, підтримці, палаючим фаєрам, гарячим серцям, вашій титанічній праці на волі, я відновлюю свої сили, підтримую бойовий дух та налаштовуюсь на перемогу.

До зустрічі в суді!

Іду на Ви

Riff

Важиво У справі про вбивство Шеремета обрали склад присяжних

Антоненко та справа Шеремета: коротко