Апеляційний суд розглянув скаргу захисників Віктора Януковича на вирок у справі про державну зраду. Суд не взяв до уваги доводи адвокатів, а відтак залишив у силі вирок колишньому президенту-втікачу – 13 років ув'язнення.

Про рішення Апеляційного суду міста Києва щодо Віктора Януковича повідомив адвокат експрезидента Віталій Сердюк у своєму фейсбуці.

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Він заявив, що таке рішення суду – це "спроба відвести підозри від Порошенка, Турчинова і Яценюка" у справі про втрату Криму. Саме вони були ключовими особами в державі після втечі президента-зрадника.

Сьогоднішнє рішення суду підтвердило, що судовою системою продовжують керувати люди, які прийшли до влади внаслідок "державного перевороту" 2014 року й справді винні в здачі Криму,

– заявив Віталій Сердюк.

Він також висловив переконання, що такий вирок суду є "виключно політичним", а тому заявив про намір оскаржити рішення у Верховному суді України. "Україні буде соромно за нього перед Європейським судом з прав людини", – певен юрист.

"Рішення показує, що представники Петра Порошенка досі впливають на судову систему й на рішення судів. Їхня мета – організувати обвинувальний вирок Віктору Януковичу, переклавши на нього відповідальність за власні злочини", – заявив адвокат.

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