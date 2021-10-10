Apple замість сміття: у Борисполі зловили контрабандистів на новій схемі

У сучасному світі переробка сміття – це одночасно і екологічний тренд, і прибутковий бізнес. Знайшлися розумники, які зметикували, що на цьому можна незаконно збагатитися.

Для них головне, аби сміття повністю покривало контрабанду, таємно пронесену до звичайного пасажирського літака. Як працювала проста і вишукана схема – читайте далі.

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Щодня мільйони пасажирів по всьому світу заходять до салонів авіалайнерів та вмощуються у кріслах, адже такий транспорт є швидким та зручним

За даними Міжнародної організації цивільної авіації, навіть за 2020 рік, який був "ковідним", послугами перевізників скористалося майже 2 мільярди мешканців планети.

Та виявляється, повітряний транспорт полюбляють і контрабандисти. Приміром, для доставки з України в Євросоюз нелегальних цигарок використовують дрони, дельтаплани і навіть справжні літаки!

Значно коштовнішу контрабанду везуть у солідних аеробусах – над хмарами. У такий спосіб легко розчинитися у юрбі туристів.

Досвід китайських контрабандистів

Мабуть, саме це спало на думку одному пасажирові, який приземлися якось в аеропорту Пекіна. При собі він мав 90 крадених мобільних телефонів.

Дивовижний "феномен" перевтілення чоловіка на "людину-айфона" засвідчили китайські прикордонники. Щоправда, не надто шанобливо.



Китаєць намагався нелегально завезти 90 крадених телефонів / Скриншот з відео

Крадені Iphone в Україні

Українські контрабандисти врахували досвід Китаю і вдосконалили схему. Нещодавно вона ледь не спрацювала в аеропорту Бориспіль.

В чому полягає схема

Ідея оборудки проста до неподобства. Бортпровідники однієї з авіакомпаній ховали контрабандні гаджети у кейсах з харчуванням та різних шпаринах літака.

Після рейсу салон прибирали, а новенькі Iphone просто виносили з лайнера у ганебних пакунках зі сміттям. Власне, так контрабандна і мала потрапити за межі пункту пропуску.

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Як бачите, схема не спрацювала. Завдяки оперативній інформації прикордонники разом зі співробітниками СБУ та митниці ретельно оглянули рейс із Дубаї. Зібрали гарний "яблучний" урожай – 85 девайсів Apple.



Українським контрабандистам схема також зірвалась / Скриншот з відео

Товар компактний, але дорогий – вартістю приблизно 100 тисяч доларів. Для "небесних комбінаторів" це мала бути прибуткова поїздка.

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