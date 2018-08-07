Арендное жилье: перспективы и проблемы на рынке Украины

Минрегион активизировал работу над проектом закона, цель которого – ввести действенный рынок арендного жилья в Украине и определить четкие механизмы взаимодействия всех его участников.

Первая редакция законопроекта пока не охватывает всех проблем, которые волнуют людей и на которые должен быть направлен новый документ. Поэтому на прошлой неделе мы провели широкое обсуждение этой темы на круглом столе со специалистами, экспертами и общественностью, чтобы услышать важные предложения и идеи.

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В итоге получили около 60 предложений – проблемных вопросов, которые ранее не поднимались. Например, вопросы эксплуатации, налогообложения, процедуры отселения из такого жилья при невыполнении условий аренды и прочее. В ближайшее время они будут обработаны и внесены в новую редакцию проекта, которая обязательно еще будет открыто обсуждаться с участием всех желающих.

Почему возник вопрос законодательного регулирования

Сегодня в Украине около 70% арендного жилья находится в тени. Этот рынок никак не регулируется. Мы же заинтересованы создать такие условия, чтобы те, кто сдает жилье в аренду, вышли из тени.

Эффективное внедрение этого рынка будет способствовать привлечению новых инвестиций Развитие аренды будет стимулировать развитие жилищного строительства и отрасли в целом Арендное жилье может стать действенной альтернативой в решении жилищного вопроса для многих украинцев

Например, в Европе сегодня большинство жилья является именно арендным. В Швейцарии этот показатель составляет 71% от всего жилья, в Германии – 58%, Нидерландах – 47%.

Надеюсь, что в ближайшее время в Украине такое альтернативное решение тоже заработает.

Сейчас есть несколько направлений развития арендного жилья в Украине.

Первое – муниципальное жилье, заказчиками которого являются местные власти и которое может предоставляться молодым семьям, работникам социальной и бюджетной сферы (врачам, учителям и так далее), другим молодым специалистам.

Второе – арендное жилье, которое будет находиться на балансе центральных органов государственной власти, в том числе, ведомств, и предоставляться их сотрудникам на работе или службе.

Третье – коммерческое арендное жилье, которое будут строить частные компании и сдавать в аренду.

Это все разные вопросы, требующие отдельного урегулирования. Вообще мы должны отходить от традиции передачи в собственность жилья государственным служащим отдельных категорий. Чиновник может проработать на должности всего несколько месяцев, однако переданное ему в собственность жилье у него остается. В то же время, льготные категории населения годами стоят на учете в ожидании жилья. Это очень важный вопрос, и он тоже должен учитываться.

Вся проблематика и конструктивные идеи, которые озвучивали участники круглого стола, будут отработаны и учтены в законопроекте. После чего новая редакция будет презентована для обсуждения с общественностью. Мы меняем жизнь людей к лучшему. Активно работаем над этим и приглашаем всех присоединяться к решению важных вопросов.

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