17:23
7 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
26°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Конкурент Лаврова. Нові докази двійників Путіна
Вєсті Кремля
21:12, 6 серпня
Вєсті.UA. Нова суперсила Ляшка. Секрети заробітку Насірова
Вєсті.UA
20:35, 6 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Блоги Лев Парцхаладзе
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Лев Парцхаладзе

Арендное жилье: перспективы и проблемы на рынке Украины

305
Арендное жилье
Арендное жилье / Kapital.kz

Минрегион активизировал работу над проектом закона, цель которого – ввести действенный рынок арендного жилья в Украине и определить четкие механизмы взаимодействия всех его участников.

Первая редакция законопроекта пока не охватывает всех проблем, которые волнуют людей и на которые должен быть направлен новый документ. Поэтому на прошлой неделе мы провели широкое обсуждение этой темы на круглом столе со специалистами, экспертами и общественностью, чтобы услышать важные предложения и идеи.

Читайте также: В Украине введут абонплату за коммунальные услуги: сколько придется платить

В итоге получили около 60 предложений – проблемных вопросов, которые ранее не поднимались. Например, вопросы эксплуатации, налогообложения, процедуры отселения из такого жилья при невыполнении условий аренды и прочее. В ближайшее время они будут обработаны и внесены в новую редакцию проекта, которая обязательно еще будет открыто обсуждаться с участием всех желающих.

Почему возник вопрос законодательного регулирования

Сегодня в Украине около 70% арендного жилья находится в тени. Этот рынок никак не регулируется. Мы же заинтересованы создать такие условия, чтобы те, кто сдает жилье в аренду, вышли из тени.

  1. Эффективное внедрение этого рынка будет способствовать привлечению новых инвестиций
  2. Развитие аренды будет стимулировать развитие жилищного строительства и отрасли в целом
  3. Арендное жилье может стать действенной альтернативой в решении жилищного вопроса для многих украинцев

Например, в Европе сегодня большинство жилья является именно арендным. В Швейцарии этот показатель составляет 71% от всего жилья, в Германии – 58%, Нидерландах – 47%.

Надеюсь, что в ближайшее время в Украине такое альтернативное решение тоже заработает.

Сейчас есть несколько направлений развития арендного жилья в Украине.

Первое – муниципальное жилье, заказчиками которого являются местные власти и которое может предоставляться молодым семьям, работникам социальной и бюджетной сферы (врачам, учителям и так далее), другим молодым специалистам.

Второе – арендное жилье, которое будет находиться на балансе центральных органов государственной власти, в том числе, ведомств, и предоставляться их сотрудникам на работе или службе.

Третье – коммерческое арендное жилье, которое будут строить частные компании и сдавать в аренду.

Это все разные вопросы, требующие отдельного урегулирования. Вообще мы должны отходить от традиции передачи в собственность жилья государственным служащим отдельных категорий. Чиновник может проработать на должности всего несколько месяцев, однако переданное ему в собственность жилье у него остается. В то же время, льготные категории населения годами стоят на учете в ожидании жилья. Это очень важный вопрос, и он тоже должен учитываться.

Вся проблематика и конструктивные идеи, которые озвучивали участники круглого стола, будут отработаны и учтены в законопроекте. После чего новая редакция будет презентована для обсуждения с общественностью. Мы меняем жизнь людей к лучшему. Активно работаем над этим и приглашаем всех присоединяться к решению важных вопросов.

Читайте также: На украинских трассах вскоре могут появиться SOS-станции: подробности

Автор: Лев Парцхаладзе
Теги: Новини України Новини політики Публікації Гроші Нерухомість Ринок нерухомості Мінрегіон
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук