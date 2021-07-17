Арешт на майно: коли його можуть накласти та як перевірити власну нерухомість

Будинок, квартира, дача чи земельна ділянка – усе це нерухомість, якою ви можете користуватися або продати її у будь-який час. Однак під час укладання угоди купівлі-продажу власника можуть чекати неприємні сюрпризи.

Наприклад, на майно може бути накладено арешт. Приводи для цього є різними.

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Коли можуть накласти арешт на майно

За словами адвокатки Наталії Коновал, таке може трапитися, якщо об'єкт нерухомості є предметом спору. Наприклад, між деякими особами щодо права власності.

Ще один привід – нерухомість може виступати як забезпечення виконання зобов'язань власника. Причиною також може стати те, що нерухомість є об'єктом злочину чи на неї можуть накласти арешт для забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні.



На нерухомість можуть накласти арешт / Фото Unsplash

Де можна перевірити стан майна

Для того, щоб не потрапити у халепу, існує Єдиний державний реєстр нерухомого майна. Там кожен охочий може отримати витяг за кілька хвилин, заплативши лише 30 грн. Зокрема, можна дізнатися, хто є власником нерухомості, реєстраційний номер майна та найголовніше – чи не перебуває вона під арештом.

Для того, щоб подивитися інформацію про будь-яке майно, наприклад, і не про своє майно, треба пройти ідентифікацію за допомогою електронного цифрового підпису або ж за допомогою BankID,

– розповів адвокат Юрій Білоус.

За його словами, у такий спосіб система ідентифікує особу, яка заходила й отримувала інформацію. Також коли людина отримує витяг з цього реєстру, то там вказують, кому саме та за яким запитом його надано.

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Як може допомогти Opendatabot

Ще один спосіб самостійно в домашніх умовах перевірити, чи не перебуває під арештом нерухомість – скористатися чат-ботом Opendatabot. Знаючи ІПН власника або ж код ЄДРПОУ компанії-власника, можна з'ясувати, яким є стан нерухомості.



Opendatabot може допомогти самостійно перевірити стан нерухомості / Фото Unsplash

Далі ви побачите кількість об'єктів нерухомості у вашій власності, чи не перебуваєте ви у боржниках, а також чи не рахуються за вами порушення ПДР. Якщо у вашому арсеналі зібралась неабияка кількість штрафів, то виконавча служба, якщо ця особа не реагує на листи, може накласти арешт, зокрема і на нерухомість.

Якщо особа не проживає за місцем реєстрації, куди їй надсилають будь-яка офіційну кореспонденцію, вона може не знати про наявність судових спорів щодо цього майна, тому відповідно не може знати, що на нерухомість накладено арешт,

– розповіла адвокатка Наталія Коновал.

Як з майна знімають арешт

Зняття арешту з майна відбувається виконавцем наступного дня на підставі рішення суду. Однак слід зазначити, що цей процес займає не один день.

Після того, як ви подали позов до суду, не сподівайтесь, що вашу нерухомість знімуть одразу з-під арешту. Досить часто на розгляд справи потрібно кілька місяців, а іноді навіть і років.

Саме тому при покупці нерухомості обов'язково проконтролюйте, щоб нотаріус перевірив, чи не перебуває майно під арештом, аби потім не стати заручником ситуації.