Арестович назвав єдині умови для примирення з Росією

Україна не піде на компроміс з Росією і не віддасть частину територій для так званого умиротворення. Загарбники мають зникнути з країни.

Про це для 24 каналу сказав позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович. Він зазначив, що зараз не має бути мови про якесь примирення з Росією.

До теми Не буде ядерної зброї, Путін це чітко зазначив на параді, – Арестович

"Єдиний варіант примирення – це російська капітуляція, виведення військ та розмови про компенсації. Це принципова позиція керівництва держави", – заявив Арестович.

Принципова позиція партнерів

За словами радника, про такі умови неодноразово говорив і президент Володимир Зеленський, і дипломатія. Крім цього, такими є принципові вимоги партнерів України – Великої Британії та Сполучених Штатів Америки.

У мрійників в Європі є час, щоб уявити, як все неоднозначно, але нічого з цього не буде, крім військової поразки Росії й викидання з України всіх ворожих солдатів,

– наголосив Арестович.

У Європі ухвалюють рішення, спираючись на сумління

Вже є заяви від європейських лідерів, що вогонь потрібно припинити за будь-яку ціну. Арестович вважає, що певні країни хочуть повторення Мінських угод. Проте цього не буде.

"Жодного варіанту, де ми дозволяємо росіянам залишитися тут, не буде. Окремі країни можуть спробувати намагатися домовлятися, але бачимо, які різносторонні процеси йдуть в Європі. Вони деколи вагатимуться, бо це європейська школа політики", – розповів Арестович.

Він вважає, що між Росією, Францією і Німеччиною відбувається певна гра на тристоронньому рівні. Арестович назвав це дивною ситуацією і сказав, що Європа сама стоїть перед дзеркалом й дивиться на своє обличчя.

"Там кожен ухвалює рішення, спираючись на своє сумління, якого вистачає не всім. Проте на рівні людей, які мешкають в Євросоюзі, і на рівні загальної свідомості бачимо, як поводиться Єврокомісія. Саме вона надала нам 2 мільйони євро на зброю", – додав Арестович.

Зверніть увагу – повне інтерв'ю з Олексієм Арестовичем: дивіться відео