Аргентинська компанія надасть Україні доступ до супутників для розвідки

Від аргентинської компанії Satellogic Inc. Україна отримає прямий контроль над виділеною групою супутників.

Відомо, що це допоможе розширити розвідку, моніторити пересування військових, відстежувати коридори безпеки та критично важливої ​​інфраструктури.

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"Це є відповіддю на заклик Міністерства оборони України з проханням про допомогу у зборі засобів для служби DSC Satellogic. Компанія Satellogic підготувала контракт на послуги DSC зі значно зниженою ціною та прискореними термінами активації" – повідомили представники компанії.

Наразі Україна отримує супутникові знімки від дружніх урядів і приватних компаній. Проте не може використовувати ці супутники безпосередньо відповідно до своїх потреб.

"Український уряд матиме прямий контроль над DSC, що дозволить Україні керувати парком супутників для зашифрованих завдань та доступу до супутникових зображень над своєю суверенною територією. DSC різко розширить доступ країни до зображень високої роздільної здатності та відеорозвідки з низької навколоземної орбіти", – додали у Satellogic.

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