14:30
16 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА АВАРІЯ ЛІТАКА У ПІДМОСКОВ’Ї ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: ОМОН планує переворот у Росії. Путін знайшов собі балерину
      Вєсті Кремля
      21:19, 15 серпня
      Вєсті. UA: Чому Рабінович говорить російською. Гримчак серед ясного неба
      Вєсті.UA
      19:56, 15 серпня
      Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Зроблено в Україні
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА АВАРІЯ ЛІТАКА У ПІДМОСКОВ’Ї ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ

      Архітектор, який врятував культову святиню України

      Зроблено в Україні 207 Читать новость на русском

      У вересні 1941 року німецькі війська все ближче підступали до української столиці. Вони були переконані, що місто займуть, тож радянське керівництво відступали та заміновували електростанції, поштамт, телеграф й звісно мости. Під приціл потрапили Успенський собор та Софія Київська. Остання таки вціліла, але лише завдяки везінню та наполегливості українського архітектора – Олексія Повстенка.

      Радянській владі було байдуже на збереження історичних пам'яток, вони хотіли влаштувати німцям "сюрприз". Усі міни були радіокеровані, тобто вибух мав пролунати у момент, коли нові господарі займуть Київ, і відповідно перекласти на них усю відповідальність.

      Читайте також: Українське місто на воді: чому необхідно побачити Вилкове 

      Заклали міни й під Хрещатиком та Успенським собором. На черзі була Софія. Вантажівка в'їхала на подвір'я святині, солдати поспіхом почали розвантажувати вибухівку. Назустріч вийшов директор – Олексій Повстенко. На запитання, де тут підвали, той переконливо відповів, що у Софії їх нема, а відповідно вибухівку не сховаєш.

      Повстенко, звісно, збрехав, бо під собором були усипальниці митрополитів. Якимось дивом йому вдалось переконати солдатів не заміновував собор. І попри наказ їхня вантажівка розвернулась.

      Зруйнований Успенський собор
      Зруйнований Успенський собор

      А вже за кілька днів Києвом пролунала серія вибухів, полум'я охопило увесь центр міста. Хрещатик був зруйнований. У відеотижневиках німецька пропаганда розповіла про радянські міни та, відзнявши будинки простих людей, іронічно зауважила, що так виглядає рай робітників і селян. Німецькі коменданти ретельно відзняли зруйновані об'єкти, особливо зосередившись на Києво-Печерській Лаврі. Софія ж залишилась неушкодженою.

      Незабаром директор Софійського заповідника потрапив у німецький концтабір, а після звільнення виїхав до США. Зазвичай емігранти починали з чорних робіт, але Повстенко був настільки відомим у професійних кОлах, що його одразу приймають провідні архітектурні бюро: українець розроблятиме фасаду музею СмітсОнівського Інституту та будинок Корейського посольства.


      Олексій Повстенко

      У 1959 році американці взялись за розширення Капітолію. Будівлю Конгресу США звели ще у 1800 році, тож усі розуміли, що масштабне перепланування приміщень неминуче. Потрібно було зібрати професійну команду. Повстенко став третім головним архітектором Капітолію. Одне з перших завдань – проект інтер'єру вестибюля й вітальні для прийому видатних гостей.

      Українець насолоджувався роботою, адже чи не вперше його взагалі не обмежували в ресурсах: за першим проханням йому доставляли кращі зразки мармуру, орнаментального металу чи бронзи.

      Читайте також: Олешківські піски – друга за величиною пустеля Європи: фантастичні фото

      Попри робочий азарт Повстенко зізнавався, що американські боси вміють завантажувати своїх підлеглих і йому нерідко доводиться працювати до півночі. Його так і запам'ятають – Зодчий Капітолію, який віддав розбудові Конгресу 13 років. Натомість про вчинок 1941 року знали лише одиниці.

      blog_ava
      Бійці ЗСУ потужним ударом відповіли на обстріли бойовиків: відео
      сьогодні
      4910
      Теги: Новини України Новини США Війна Новини Києва Історія Зроблено в Україні Вибух Собор СРСР
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Поощряем убийц украинцев: террориста Кирсанова выпустили на свободу
      сьогодні , 14:00 Поощряем убийц украинцев: террориста Кирсанова выпустили на свободу
      Юрій Бутусов 564
      Торговая война США и Китая: почему Россия будет в числе аутсайдеров на этом фронте?
      сьогодні , 12:00 Торговая война США и Китая: почему Россия будет в числе аутсайдеров на этом фронте?
      Злой Одессит 756
      Захід відштовхнув Путіна, і той тепер мститься, – The Guardian
      сьогодні , 10:00 Захід відштовхнув Путіна, і той тепер мститься, – The Guardian
      Світові Медіа 1738
      Путіну не шкодує ні росіян, ні українців
      сьогодні , 08:40 Путіну не шкодує ні росіян, ні українців
      Блог Медіа 1606
      Скільки військових підрозділів Росії розміщено на території України: відповідь експерта
      15 серпня , 23:30 Скільки військових підрозділів Росії розміщено на території України: відповідь експерта
      Віталій Дейнега 5777
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук