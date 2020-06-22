Державний архів СБУ та Український інститут національної пам’яті презентували другу книгу збірника "Чорнобильське досьє КГБ. Від будівництва до аварії". У ній опублікували документи від початку 1970-их і до листопада 1986 року – введення в експлуатацію об'єкту "Укриття" ("Саркофаг") після катастрофи.

Видання містить 229 документів, більшість з яких опублікували вперше, повідомляє пресслужба СБУ.

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Презентували книгу символічно у Чорнобильській зоні відчуження з онлайн-трансляцією на сторінці Українського інституту національної пам’яті.

Директор Галузевого державного архіву СБУ й один з упорядників видання Андрій Когут розповів про зміст книги.

Які документи ввійшли до нової книги:

повідомлення про аварії, що сталися до 1986 року, однак були приховані;

транскрипт телефонних переговорів на ЧАЕС у ніч 26 квітня;

примірник першого повідомлення про аварію;

інформація про початок розслідування та будівництво "Саркофагу".

Голова Українського інституту нацпам’яті Антон Дробович додав, що за цими матеріалами можна краще зрозуміти трагедію.

Це дозволить людству розширити доступ до правди про злочини тоталітарної системи й засвоїти правильні уроки, – зазначив Дробович.

На думку заступника голови Державного агентства з управління зоною відчуження Максима Шевчука, книга знімає частину дискусій щодо того, як була побудована, як працювала станція, а також про саму аварію.

Презентація книги / Фото СБУ

Книга є другою у серії

Документи у книзі опублікували мовою оригіналу у хронологічній послідовності.

"Чорнобильське досьє КГБ. Від будівництва до аварії" – це спільний проєкт Галузевого державного архіву СБУ, Інституту історії України НАН України й Українського інституту національної пам’яті.

Видання є продовженням серії документальних книг. Першу опублікували навесні 2019 року. Вона містить 210 документів.

Завантажити першу книгу можна за посиланням. Прочитати друге видання можна тут.

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Що відомо про Чорнобильську катастрофу? Серія вибухів та пожежа на четвертому енергоблоці ЧАЕС сталася 26 квітня 1986 року. Тоді понад 10 тисяч людей загинули у день катастрофи або протягом кількох тижнів після неї. Загалом кількість постраждалих внаслідок цієї катастрофи оцінюють мільйонами людей.



Аварія у Чорнобилі в цифрах / Інфографіка 24 каналу