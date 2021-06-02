Новітня фабрика смерті: в Аризоні планують страчувати в'язнів газом, як в Освенцимі

Американський штат Аризона серйозно обмірковує можливість використовувати смертельний газ для вбивства в'язнів-смертників. У в'язницях планують використовувати саме той газ, яким нацисти вбивали тисячі людей у концтаборах.

Зауважимо, що в Аризоні вже застосовували смертельний газ для страти в'язнів. Востаннє це відбулося аж у 1999 році.

Важливо За годину до страти: у США перенесли першу смертельну кару жінки за 70 років

Однак зараз у штаті вирішили відновити практику страти ув'язнених за допомогою газових камер. За останніми даними, одна з виправних установ Аризони відремонтувала газову камеру та навіть придбала інгредієнти для виготовлення летального газу.

Противники газового методу розкритикували цю ініціативу та нагадали про використання цього газу нацистами в Освенцимі. Натомість у профільному міністерстві США нагадали, що ув'язнений має право обирати той вид смертної кари, яка йому більше до вподоби: ін'єкція або газ.

Газ – найбільш жахливий метод страти

За словами професорки права Фордхемського університету Дебори Денно, існує небагато медичних досліджень щодо впливу летального газу на організм людини. Однак доведено, що страти за допомогою газу зайняли набагато більше часу, ніж інші методи смертної кари.

Безсумнівно, смертельний є найбільш жахливим з усіх цих методів, які ми застосовували в країні,

– сказала Денно.

Аризона – один з 27 штатів, де смертна кара залишається законною. Штат вбив смертельним газом 37 людей, більшість з них до 1950 року.

Про використання смертельного газу в Аризоні заговорили на тлі дефіциту спеціальних наркотиків, які використовують для страти. Додамо, що зараз смертельний газ можна використовувати для страт у 6 інших штатах, зокрема:

Алабамі,

Каліфорнії,

Міссісіпі,

Міссурі,

Оклахомі,

Вайомінгу.

Варто зазначити, що новий президент США Джо Байден ще раніше заявив, що буде домагатися припинення федеральних страт.