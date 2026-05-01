Добровольців більше, аніж вільних місць: у Франції молодь масово подає заявки на службу в армії

Сухопутні війська Франції зафіксували значно більший інтерес до 10-місячної служби, ніж передбачалось планом набору на 2026 рік. Наразі більше молодих людей прагнуть долучитись до армії, переважно обираючи бойові підрозділи.

Про це повідомляє видання Le Figaro.

Скільки добровольців пішли в армію у 2026 році?

Генерал Арно Гужона заявив, що у 2026 році підрозділи Сухопутних військ Франції вже отримали понад 2 300 заявок від молоді, тоді як на 2026 рік передбачено лише 1 800 місць.

Наразі приблизно 1 600 кандидатів перебувають у черзі на проходження відбору, що 260 уже отримали направлення для подальшого проходження служби.

Участь у наборі могли взяти молоді люди віком від 18 до 25 років, близько 22% усіх заявок подали жінки. Початок служби запланований на період із вересня по листопад, а сама програма триватиме 10 місяців та проходитиме як на території Франції, так і за кордоном.

Найбільша кількість кандидатів виявила бажання служити у бойових підрозділах, зокрема в піхоті, кавалерії, інженерних військах та артилерії. Водночас програма також передбачає службу й в інших напрямках, серед яких – логістика.

У 2026 році Франція планує набрати до війська 3 000 осіб, а в наступні роки масштаби програми мають зрости – спочатку до 10 000, а згодом й дл 42 500.

Після проходження базової підготовки бійців розподілять до підрозділів. Під час служби для військових передбачені щомісячні виплати у розмірі 800 євро та забезпечення житлом.

Нагадаємо, Франція запровадила таку модель добровільної короткострокової служби восени 2025 року. Програма стала частиною ширшої стратегії із залучення молоді до війська та посилення військового резерву країни.

Важливо! У жовтні 2025 року у Франції повідомили, що готові розгорнути власні військові сили в Україні у 2026 році в межах гарантій безпеки. У разі потреби, 7 тисяч французьких солдатів прибудуть до України у рекордні терміни.

Французьке військове командування серйозно оцінює загрозу з боку Росії та її очільника диктатора Володимира Путіна. Колишній начальник штабу ЗС Франції Тьєррі Буркхард влітку 2025 року заявив, що Кремль розглядає Францію як одну із своїх пріоритетних цілей. Тоді як його наступник Фаб’єн Мандон наголосив на важливості переозброєння армії країни.

Які ще країни запровадили подібний підхід?

Велика Британія створила програму "gap year", яка передбачає проходження річної служби у лавах армії перед вступом до університету. Військові матимуть можливість отримати виплати у розмірі 26 тисяч фунтів.

На першому етапу у 2026 році Британія планує залучити до у сухопутних військ, військово-морських сил та повітряних сил близько 150 учасників із подальшим розширенням до понад 1000 залежно від попиту.

Раніше подібну ініціативу "ADF Gap Year" впровадила Австралія. Саме ця країна вже більш ніж 10 років демонструє ефективність як модель короткострокової добровільної служби.