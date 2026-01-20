Abrams уже не вистачає: яка країна хоче купити сотні південнокорейських танків K2

Одна з африканських країн хоче поповнити своє озброєння південнокорейськими танками К2. Танки, які раніше мала ця країна, вона передала на потреби Збройних Сил України.

Мовиться про Марокко. Про це пише barlamane.

Скільки південнокорейських танків хоче придбати Марокко?

Марокко у своєму запасі має танки Abrams та M60. Тепер країна хоче придбати К2 Black Panther, які виготовляє військово-промисловий комплекс Південної Кореї.

Відомо, що Марокко може купити приблизно 400 штук таких танків. Крім того, розглядається придбання зенітно-ракетних комплексів KM-SAM, або ж Cheongung.

Країні важко обслуговувати свій неоднорідний парк бронетехніки. Водночас ті Abrams, що наявні в парку країни, вже не можуть виконувати необхідний спектр потреб. Збройні сили нарощують потенціал, а тому армія потребує "гнучкого та багаторівневого" оновлення техніки.

Defense Express дійсно помічає, що країни навколо Марокко теж активно посилюють свої війська, тому не дивно, що Рабат теж цим займається. До прикладу, Алжир вже скуповує Су-57 і Су-34 в Росії.

Які танки зараз наявні в Марокко?

Станом на зараз у війську Марокко є кілька Т-72Б (їх модернізують до Т-72ЕА), а також M60, Type-90-II та Abrams. Ще кілька одиниць техніки країна продовжила закупляти. Найбільше танків країни – саме зі США. К2 натомість розглядають як зручну альтернативу, враховуючи темпи їхнього виробництва.

