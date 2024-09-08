У Венесуелі армія оточила бразильське посольство у Каракасі: в чому причина

Армія Венесуели разом з працівниками правоохоронних органів оточила в Каракасі посольство Аргентини. Там переховуються 6 опонентів, яких режим Ніколаса Мадуро звинуватив у змові.

Наразі в будівлі відключені електроенергія, а також водопостачання.

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У Венесуелі армія оточила бразильське посольство у Каракасі

Зазначимо, що ВВС пише, що офіційно влада Венесуели скасувала дозвіл Бразилії представляти дипломатичні інтереси Аргентини.

Саме у бразильсЬкому посольстві перебуває дипломатична місія Аргентини після того, як остання розірвала дипломатичні відносини з Венесуелою.

Зазначається, що саме у їх посольстві переховується колишній кандидат у президенти від опозиції Едмунд Гонсалес.

У виданні додали, що посольство, а також інтереси Аргентини у Венесуелі представляє Бразилія після розриву дипломатичних відносин між Аргентиною та Венесуелою влітку через результати президентських виборів у Венесуелі.

У суботу уряд Венесуели скасував опіку Бразилії над посольством, бажаючи, як там сказали, в очевидній спробі позбавити його дипломатичного захисту.

Останні дії уряду Венесуели відбулися після того, як МЗС Аргентини заявило, що проситиме Міжнародний кримінальний суд видати ордери на арешт пана Мадуро та інших високопосадовців.

Тепер представники опозиції кажуть, що "перебувають в облозі режиму Мадуро". За їх словами, військові "оточили будівлю по периметру, перекрили рух автотранспорту вулицею", а ще раніше знеструмили посольство.

Уряд Венесуели заявив, що був змушений вжити заходів після того, як він нібито виявив "докази використання об’єктів... для планування терористичної діяльності та спроб вбивства" проти пана Мадуро та його заступника.