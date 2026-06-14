Залишилося дуже багато питань, – нардеп вказав на нюанси анонсованої реформи ЗСУ

Міноборони запроваджує трансформацію військової служби. Вона передбачатиме нові контракти з чіткими термінами служби, підвищення виплат, право відстрочки після контракту, автоматичне погодження рапортів на переведення і новий механізм повернення із СЗЧ.

Народний депутат Ярослав Юрчишин в етері 24 Каналу, коментуючи тему трансформації, яку запускає Міноборони, висловив думку, що її треба було передбачити ще 2,5 року тому.

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Трансформація військової служби потребує грошей

Сьогодні Міністерство фінансів України, як розповів нардеп, має певні застереження, адже Міноборони не вказує джерело коштів для проведення такої трансформації, а гроші знадобляться надзвичайно великі. Юрчишин додав, що це викликає занепокоєння, але озвучив, що є резервний фонд для напрямку оборони.

Щороку з'являються потреби в обороні, які не були запроєктовані на початку. Це, з його слів, логічно під час війни. Відповідно, на поточний рік фінанси є, якщо вони не будуть витрачені на інші напрямки.

Сподіваюся, що з початком нового тижня профільний комітет з питань нацбезпеки й оборони почне роз'яснювати, бо досі залишилось дуже багато питань першочергово у тих, хто служить з 2022 року,

– озвучив Юрчишин.

Нардеп Юрчишин проаналізував зміни для ЗСУ: дивіться у відео

Народний депутат зазначив, що, не дивлячись на те, що є певна критика і виникають питання, однак те, що реформа все-таки почалась – це позитивно. Він впевнений, що окрім обов'язкових моментів мобілізації, мають бути передбачені додаткові стимули, першочергово – матеріальні.

Нині порушуються дуже наболілі питання щодо СЗЧ, автоматичного переведення через "Армія+", систематичності відпусток пропорційно до терміну участі в бойових діях. Це питання, які, зі слів нардепа, перезріли, тож давно настав час впроваджувати зміни.

"Останні кошти (90 мільярдів євро), які були скеровані в український бюджет у процесі співпраці України з ЄС, нам на офіційному рівні дозволили (майже 85% від суми) використати на потреби оборони. Раніше до цієї статі витрат ставилися дуже обережно, бо європейці переживали, аби Росія не сприйняла це як їхнє пряме втягнення у війну", – розповів нардеп.

Реформа першочергово націлена на залучення новобранців

Юрчишин висловився про те, що, оцінюючи наявну інформацію від Міноборони щодо трансформації військової служби, виглядає все так, що пріоритет міністерство робить на залучення нових сил до війська, заохочення громадян служити. Він нагадав, що сьогодні підрозділи скаржаться на нестачу людського потенціалу для ведення бойових дій.

Однак, як наголосив нардеп, важливо покращити умови для служби тим, хто вже давно у лавах ЗСУ, бо саме ці бійці становлять "хребет" української армії. Проте в одну мить надати всім їм відпустку видається неможливим.

Наповнювати військові частини досвідченими кадрами можна поступово. Не вдасться просто взяти й замінити фахових військових новоприбулими навіть попри те, що вони пройдуть підготовку. Адже вона не є реальною бойовою роботою,

– пояснив Юрчишин.

Однак народний депутат підкреслив, що надати пріоритети на отримання додаткових бонусів тим, хто вже у ЗСУ і, не зважаючи на шалену втому, далі тримає фронт, було б справедливим рішенням.

Які зміни анонсувало Міноборони?