Пліснява та гнилі продукти: Лубінець відреагував на порушення у дитячому таборі на Закарпатті

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про серйозні порушення прав дітей у таборі "Артек Закарпаття". Після перевірки там виявили антисанітарію, небезпечне укриття, переповнені кімнати та неналежні умови проживання.

Про це омбудсмен написав у своїй соціальних мережах.

Що вдалося виявити під час перевірки дитячого табору?

Причиною моніторингу стали повідомлення у соцмережах про можливі неналежні умови перебування дітей. Перевірку провів представник омбудсмена у Закарпатській області Андрій Крючков. На момент візиту в таборі перебували 287 дітей із 10 областей України, переважно з прифронтових регіонів та територій, які найбільше постраждали від російської агресії. Вони відпочивали за кошти державного бюджету.

За результатами перевірки виявили низку серйозних порушень. У харчоблоці зафіксували антисанітарію, мух, порушення умов зберігання продуктів, а також гнилі овочі й фрукти, які лежали поруч зі свіжими. Крім того, для дітей, які потребують спеціального харчування, не було передбачено дієтичного меню.

У житлових кімнатах проживали до 12 дітей. Омбудсмен повідомив про зношені меблі та постіль, нестачу місць для особистих речей, а також наявність плісняви й грибка. Окрему увагу під час перевірки приділили умовам безпеки. За словами Лубінця, укриття виявилося сирим, із пліснявою, без достатньої кількості місць для сидіння та необхідного обладнання. Діти розповіли, що під час повітряних тривог часто залишаються у корпусах і користуються лише "правилом двох стін".

Також у таборі виявили проблеми з інфраструктурою: недостатню кількість душових кабін, водопостачання лише у визначені години, відсутність належної приватності, частково аварійні спортивні майданчики, непрацюючий басейн, відсутність суцільної огорожі, належного освітлення та відеоспостереження.



Умови, в яких проживають діти в таборі на Закарпатті / Фото з телеграм-каналу Дмитра Лубінця

За підсумками перевірки Дмитро Лубінець направив звернення до голови Закарпатської ОВА та керівника Головного управління Національної соціальної сервісної служби в області. Він вимагає встановити, хто дозволив відкриття табору за таких умов, притягнути відповідальних до відповідальності та терміново усунути всі виявлені порушення.

Омбудсмен наголосив, що діти, особливо з прифронтових регіонів, мають право на безпечний і гідний відпочинок, а не повинні перебувати в умовах, які загрожують їхньому здоров'ю та безпеці.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Денис Улютін доручив перевірити умови перебування дітей у державному таборі "Артек" на Закарпатті після численних скарг батьків на антисанітарію. Перевірку проведе Національна соціальна сервісна служба, а її результати оприлюднять згодом.