Потрапив під обстріл на фронті: український поет Артем Полежака отримав контузію

Артем "Химера" Полежака – один із багатьох митців, які сьогодні захищають Україну зі зброєю в руках. Податися до армії поет вирішив ще на початку повномасштабного вторгнення.

15 лютого позиція харківського митця потрапила під обстріл ворожого танка. Однак йому вдалося вижити, а згодом на своїй фейсбук-сторінці повідомити шанувальникам, що отримав контузію.

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Жартує навіть після обстрілу

За словами поета, снаряд окупантів пролетів мимо його голови на відстані менше метра та "розібрав" його позицію на частини. Він сам отямився, засипаний піском.

Якщо ви не знали, як виглядає контужений Полежака, то ось… У голові гуде, недочуваю (що в моєму віці, в принципі…), а головне, злегка порушено координацію і не можу довго йти,

– написав Артем Полежака.

Однак військовий навіть у такій жахливій ситуації жартома жаліється, що загубив шапочку, а також відправив в останню путь каліматор, у який влучив уламок. І навіть хизується: "Тепер у мене з’явилася нова суперздібність – видихати повітря через вуха".

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Що відомо про Артема Полежаку

Харківський поет Артем "Химера" Полежака служить стрільцем у 3-му батальйоні 5-ї Слобожанської бригади Національної Гвардії України. Зазначимо, що 13 лютого за версією премії "Золотий ліфон" його визнали найсексуальнішим представником української культури.

За даними премії, за його громадянську позицію соцмережі митця неодноразово банили та видаляли його сторінку. А позицію свою він не приховував – ще під час Революції Гідності його "Репортаж", який був гострою сатирою на російські інформаційні маніпуляції, наробив багато галасу.

Коли ж почалася війна у 2014 році, поет активно волонтерив та їздив з виступами у зону АТО, а після початку повномасштабного вторгнення й сам взяв до рук автомат. І з цього часу з побратимами брав участь у звільненні Балаклії та Куп'янську, а між обстрілами писав вірші. Варто зауважити, що раніше на його твори співали пісні Kozak System, ТНМК та Бумбокс.