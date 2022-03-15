Артилерія Виговців знищила 5 "Градів" надокучливих сусідів
15 березня 2022 , 14:04Читать новость на русском
Джерело:58 ОМПБр
58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського сьогодні вранці вирішила побажати "гарного ранку" окупантам.
Результат такого побажання – знищенні 5 ворожих бойових машин "Град" і транспортно-заряджаючих машин. Про це повідомила сама 58 ОМПБр.
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Ми ще раз наголошуємо, куріння біля боєкомплекту буває небезпечним для російського здоровля. В даній ситуації можете вважати Виговців Мінздравом, бо ми теж попереджали,
– написали бійці.
5 березня Виговцям вдалось захопили 2 ЗРК "Тор" та медичну МТЛБ.