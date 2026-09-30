"Гармата живе кілька годин": як ЗСУ трощать російську артилерію

Сили оборони України ефективно працюють проти російської артилерії. Якщо гармату засікли, то працюватиме вона вже недовго.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів командир першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун". В його підрозділі приділяють особливу увагу саме контрбатарейній боротьбі.

Як знищують російську артилерію?

Як наголосив "Перун", в його підрозділі є екіпажі БпЛА, які безпосередньо працюють проти ворожої артилерії. На щастя, Сили оборони мають достатньо засобів для виявлення російської арти.

В такому випадку приховати артилерійську систему надзвичайно складно. Навіть в разі якісного маскування засоби виявлення дають доволі точний район розташування установки.

Якщо система виявлення, розвідки та ураження добре налаштована, то установка буде швидко знищена. У нас ворожа гармата після обстрілу живе кілька годин. Інші підрозділи, які недостатньо приділяють цьому уваги, можуть страждати від артилерії,

– зауважив військовий.

Також реактивні безпілотники наразі не є проблемою безпосередньо на лінії фронту. Ворог використовує ці засоби ураження саме для ударів по цивільній інфраструктурі та енергетиці. На "передку" росіяни зазвичай застосовують КАБи.

Військовий розповів, як ЗСУ знищують російську артилерію: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, за більш ніж 4,5 роки повномасштабної війни Сили оборони України вибили понад 50 тисяч артилерійських систем Росії.