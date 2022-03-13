Артилерія вщент розбила близько 200 одиниць ворожої техніки під Мелітополем

Наша артилерія розбила техніку, яку окупанти ледве змогли назбирати під Мелітополем на Запоріжжі. Мовиться про 200 одиниць.

Радник очільника МВС України Антон Геращенко розповів, що така приємна подія сталась біля села Василівка. Українська артилерія розбила ворога вщент.

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Є гарна новина для гарного сну: 2,5 години тому під Василівкою, Запорізька область, вся техніка росіян, яку вони накопичували під Мелітополем, а це близько 200 машин, була вщент розбита нашою артилерією,

– заявив він.

За словами Геращенка, наші воїни також рознесли штаб орків під Мелітополем. Ті мучились над тим, щоб його створити 2 дні.

Водночас голова Миколаївської ОВА, який 13 березня святкує День народження порадів таким успіхам ЗСУ і сказав, що це найкращий подарунок.

200 одиниць техніки в Мелітополі, розбитої та взятої в оточення – це найкращий подарунок! Слава ЗСУ!

– написав Кім на радощах.

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