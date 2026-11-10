Творчість – місток між світами: як зшити досвід військових і цивільних

В умовах тривалої війни взаєморозуміння між фронтом і тилом часто стикається з серйозними психологічними бар'єрами. Проте в українському суспільстві є дієві інструменти, здатні налагодити діалог та зшити розколотий досвід громадян.

Про важливість пошуку точок дотику між захисниками та цивільним населенням в ефірі 24 Каналу розповів Олекса Гроза, менеджер артцентру TYTANOVI. На його думку, спільна творчість дає змогу зміцнити суспільну єдність під час війни.

Як цивільним краще зрозуміти психологію захисників?

Експерт зазначив, що люди в тилу часто навіть не здогадуються, з якими внутрішніми переживаннями стикаються бійці. Через це між громадянами нерідко виникає нерозуміння та зростає небезпечна прірва між військовими та цивільними.

Я сам людина цивільна, я не військовий. І коли я прийшов у "Титанові", я зрозумів, наскільки насправді багато я всього не знаю, як влаштоване всередині не те що навіть життя військове, а загалом... психологія військового... про що вони думають, як вони себе виражають,

– зазначив експерт.

Олекса переконаний, що подолання цього бар'єра можливе лише тоді, коли обидві сторони навчаться чути одна одну та обмінюватися пережитим.

Мистецтво – інструмент взаєморозуміння

Головним інструментом зближення двох світів має стати спільна культурна взаємодія та мистецьке самовираження. Творчий процес дає змогу транслювати складні сенси без зайвих слів і пересторог.

І через творчість... Це якраз такий місточок, через який можна показати та з'єднати ці два світи, і щоб цивільні люди розуміли, що військові проживають, і також військові розуміли, що проживають цивільні. Тому що цей зв'язок, я вважаю... дуже важливий у нашій країні під час такого складного періоду, під час війни,

– зауважив спікер.

Такий підхід допомагає суспільству інтегрувати воєнний досвід і берегти міцні внутрішні зв'язки в часи випробувань.

Які культурні проєкти допомагають говорити про досвід війни?

В Україні вже діє низка ініціатив, де мовою мистецтва говорять ветерани та військовослужбовці. Зокрема, привернув увагу суспільства особливий проєкт ветеранів-художників, у межах якого бійці ділилися власним поглядом на життя поза межами бойових дій. Водночас поширюється й театральний досвід, про що свідчить масштабна вистава бійців, що допомагає цивільним краще зрозуміти переживання захисників.