Асканія-Нова: чому варто відвідати одне з семи чудес світу на Херсонщині

Набрид відпочинок на морі і вже не хочеться в гори? Час обирати фото-сафарі у дикій природі і це цілком можна влаштувати собі в Україні. Унікальна природа з флорою і фауною з Червоної книги збереглася на Херсонщині. Тут розташоване одне із семи чудес України – біосферний заповідник Асканія-Нова.

"Сафарі не з рушницею, а з фотокамерою заради вдалого кадра" – стати учасником такого полювання пропонують будь-якому туристу в біосферному заповіднику Асканія-Нова.

Цікаво: Недооцінені маршрути Україною: топ-3 найцікавіші місця, де можна відпочити влітку

Це унікальна територія, якої не торкався плуг, займає більш, як 11 тисяч гектарів. Степ – частина заповідника, який понад 120 років тому тут створив німецький поміщик і меценат Фальц-Фейн.

Відстань від Херсона: 150 км

Як дістатись: автобусом із Херсона до Асканії-Нови

Із Червоної книги в заповіднику можна побачити понад 150 видів флори і фауни, а всього їх тут понад три тисячі. Тварини в Асканія-Нова живуть в умовах наближених до дикої природи, і при цьому близько підпускають до себе людей.



Заповідник Асканія-Нова – одне з 7-ми чудес України

Проте насторожено гостей сприймають американські буйволи. Наближатися до них може тільки заслужений Віктор Гавриленко, який керує заповідником майже 25 років і, схоже, знає мову звірів.

В заповіднику Асканія-Нова туристам готові запропонувати кілька екскурсійних маршрутів. Об’єкт є брендом південної Херсонщини – найстаріший степовий заповідник планети, а ще найбільша територія цілини у Європі.



Дендропарк в Асканії-Нові

Які ще куточки Херсонщини буде цікаво відвідати кожному українцю – читайте у матеріалі 24 каналу