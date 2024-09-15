Не травма: тренер Евертона повідомив, чому замінив Миколенка ще в першому таймі матчу АПЛ

У суботу, 14 вересня, відбулися поєдинки четвертого туру Англійської Прем'єр-ліги. В одному з них Астон Вілла вдома приймала Евертон.

Господарі зробили яскравий камбек та здобули ефектну перемогу з рахунком 3:2. В основному складі гостей вийшов Віталій Миколенко, проте був замінений вже у середині першого тайму.

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Що сталося з Миколенком

Захисник "ірисок" сам попросив заміну. Спочатку з’явились підозри, що футболіст збірної України отримав травму в одному з епізодів, проте після фінального свистка головний тренер Евертона Шон Дайч спростував це припущення.

Він повідомив, що Миколенку стало погано на футбольному полі через хворобу:

Це звичайна хвороба. Не знаємо, що у нього, доки хвороба не проявить себе. Але він відчув себе погано, тож вирішив, що має залишити поле.

Відзначимо, що до цього Віталій Миколенко провів усі матчі Евертона в нинішньому сезоні в основному складі й завжди догравав їх до кінця. У п'яти поєдинках він записав у свій актив один асист.

Довідка. Наразі Евертон посідає останнє місце в турнірній таблиці АПЛ. "Іриски" програли всі чотири стартові матчі в чемпіонаті, попри те, що у двох останніх мали перевагу по ходу зустрічі у два м'ячі.

Наступний поєдинок команда Віталія Миколенка проведе 17 вересня. Суперником "ірисок" у Кубку ліги буде Саутгемптон.