Астрономи відкрили планету з найкоротшим роком

Астрономи з Обсерваторії Гурушіхара Лабораторії фізичних досліджень в Індії відкрили екзопланету, на якій рік триває лише 19,5 днів. Планета розміщена за 600 світлових років від Землі.

Про це пише Science Alert.

Планету назвали EPIC 211945201b або K2-236b, вона у 27 разів більша за Землю. Вона теж обертається навколо сонцеподібної зірки. При цьому відстань між ними у 7 разів ближче, ніж між Землею і Сонцем.

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Тож астрономи припускають, що температура на планеті – 600 градусів Цельсія. Тож малоймовірно, що там може бути життя.

Відкрили нову планету

Вперше цю планету помітив телескоп Kepler, але саме команда індійських вчених підтвердила, що це планета. Це відкриття допоможе вченим зрозуміти, яким чином планети такого розміру утворюються настільки близько до їхніх зірок-господарів.

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