20 квітня, 00:34
Росія атакує Україну "Шахедами": для яких областей є загроза і де чули вибухи

Ірина Буртик

Ворог знову атакує Україну ударними дронами, зокрема – "Шахедами". У ніч проти 20 квітня є загроза удару для низки регіонів.

Спустіться в укриття, якщо у вашій області лунає повітряна тривога. 24 Канал повідомляє, в якому напрямку зараз рухаються російські БпЛА.

Де фіксують ворожі цілі?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

 

00:35, 20 квітня

 БпЛА з Харківщини – курсом на Павлоград.

 

00:10, 20 квітня

Ситуація у Миколаєві

Постраждалих внаслідок атаки по Миколаєву станом на зараз немає. 

00:03, 20 квітня

 БпЛА фіксують на Сумщині, курсом на Полтавщину та Чернігівщину.

 

23:59, 19 квітня

Наслідки атаки по Миколаєву

"Розпочали обстеження житлового сектору. Наразі вже фіксуємо пошкодження, зокрема є вибиті вікна. Також пошкоджено контактну лінію трамвая. Роботи тривають. Уся необхідна допомога мешканцям буде надана", – повідомив міський голова.

23:44, 19 квітня

В Ізюмі прогримів вибух, – МВА.

Над містом фіксують російський безпілотник.

23:37, 19 квітня

 БпЛА летять з Харківщини на Полтавщину.

23:04, 19 квітня

Вибух пролунав у Миколаєві.

23:01, 19 квітня

 Група БпЛА на північному заході Харківщини, курс – південний.

 



 

22:52, 19 квітня

У Сумах чули вибух.

 



 

22:16, 19 квітня

БпЛА у Чорному морі курсом на Миколаївщину, рухаються північному напрямку.

 



 

21:30, 19 квітня

БпЛА на Полтавщині в районі населеного пункту Комишня, курсом на Київщину.

20:55, 19 квітня

БпЛА у Чорному морі змінили курс на Миколаївщину, рухаються північним курсом.

20:54, 19 квітня

 БпЛА на Сумщині й Харківщині, курсом на Полтавщину.

 


 