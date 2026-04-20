Росія атакує Україну "Шахедами": для яких областей є загроза і де чули вибухи
Ворог знову атакує Україну ударними дронами, зокрема – "Шахедами". У ніч проти 20 квітня є загроза удару для низки регіонів.
Спустіться в укриття, якщо у вашій області лунає повітряна тривога. 24 Канал повідомляє, в якому напрямку зараз рухаються російські БпЛА.
Де фіксують ворожі цілі?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
БпЛА з Харківщини – курсом на Павлоград. Постраждалих внаслідок атаки по Миколаєву станом на зараз немає. БпЛА фіксують на Сумщині, курсом на Полтавщину та Чернігівщину. "Розпочали обстеження житлового сектору. Наразі вже фіксуємо пошкодження, зокрема є вибиті вікна. Також пошкоджено контактну лінію трамвая. Роботи тривають. Уся необхідна допомога мешканцям буде надана", – повідомив міський голова. В Ізюмі прогримів вибух, – МВА. Над містом фіксують російський безпілотник. БпЛА летять з Харківщини на Полтавщину. Вибух пролунав у Миколаєві. Група БпЛА на північному заході Харківщини, курс – південний. У Сумах чули вибух. БпЛА у Чорному морі курсом на Миколаївщину, рухаються північному напрямку. БпЛА на Полтавщині в районі населеного пункту Комишня, курсом на Київщину. БпЛА у Чорному морі змінили курс на Миколаївщину, рухаються північним курсом. БпЛА на Сумщині й Харківщині, курсом на Полтавщину.
Ситуація у Миколаєві
Наслідки атаки по Миколаєву
БпЛА з Харківщини – курсом на Павлоград.
Постраждалих внаслідок атаки по Миколаєву станом на зараз немає.
БпЛА фіксують на Сумщині, курсом на Полтавщину та Чернігівщину.
"Розпочали обстеження житлового сектору. Наразі вже фіксуємо пошкодження, зокрема є вибиті вікна. Також пошкоджено контактну лінію трамвая. Роботи тривають. Уся необхідна допомога мешканцям буде надана", – повідомив міський голова.
В Ізюмі прогримів вибух, – МВА.
Над містом фіксують російський безпілотник.
БпЛА летять з Харківщини на Полтавщину.
Вибух пролунав у Миколаєві.
Група БпЛА на північному заході Харківщини, курс – південний.
У Сумах чули вибух.
БпЛА у Чорному морі курсом на Миколаївщину, рухаються північному напрямку.
БпЛА на Полтавщині в районі населеного пункту Комишня, курсом на Київщину.
БпЛА у Чорному морі змінили курс на Миколаївщину, рухаються північним курсом.
БпЛА на Сумщині й Харківщині, курсом на Полтавщину.