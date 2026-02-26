Укр Рус
26 лютого, 06:33
10

Ракетно-дроновий обстріл 26 лютого: де гриміли вибухи та які наслідки атаки

Тетяна Бабич

Вночі та зранку 26 лютого країна-агресорка продовжила свій цинічний терор український міст. Росіяни били дронами й запускали ракети. Так, у багатьох містах було чутно вибухи.

Інформацію про перші наслідки обстрілу зібрав 24 Канал.

Де були вибухи та які наслідки атаки?

 

07:23, 26 лютого

Вінниччина – під масованою атакою

Повітряні сили попереджали про загрозу БпЛА для регіону. Близько 6 ранку в напрямку Вінниці летіоа ракета.

Місцева влада закликала жителів перебувати в укриттях.

 

06:56, 26 лютого

Значні руйнування на Запоріжжі

Унаслідок нічної атаки на Запоріжжя пошкоджено 19 багатоквартирних і чотири приватні будинки, а також нежитлові споруди. 

Понад 500 будинків у трьох районах залишилися без теплопостачання. 


Наслідки удару по Запоріжжю / Фото 

06:53, 26 лютого

14 постраждалих через обстріл Харківщини

Влучання зафіксували в Київському, Шевченківському, Слобідському та Салтівському районах Харків, а також у селі Рай-Оленівка Харківського району.

Унаслідок обстрілів виникли дві пожежі: горіли приватні будинки, гараж і автомобіль. 

За попередніми даними, постраждали 14 людей, серед них дитина.

Пошкоджено багатоповерхові та приватні оселі.


Наслідки удару по Харківщині / Фото ДСНС

06:31, 26 лютого

Київщина теж опинилася під прицілом

У Дарницькому районі росіяни пошкодили 9-поверховий житловий будинок.

06:30, 26 лютого

Росіяни атакували Запоріжжя

Унаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий будинок, автомобілі та об'єкти інфраструктури, зокрема гіпермаркет Епіцентр.

Щонайменше одна людина постраждала.

06:29, 26 лютого

Під ударом був і Харків

Унаслідок обстрілу були пошкоджені електромережі й газопровід. 

Через удар у Шевченківському районі постраждав житловий багатоквартирний будинок.

06:27, 26 лютого

Вибухи чули у Києві

Ворог бив по столиці дронами та ракетами.

Відомо про такі наслідки:

У Дніпровському районі постраждала будівля магазину, а у Голосіївському – займання на території приватної садиби. Також у Печерському районі спалахнув двоповерховий приватний будинок.

06:24, 26 лютого

У Кривому Розі дрон поцілив у п'ятиповерхівку

Росіяни атакували Дніпропетровщину. Вибухи чули, зокрема в Кривому Розі. Місто було під атакою "Шахедів". 

Один з дронів влучив у п'ятиповерхівку, через що постраждала людина. Пошкоджений також сам будинок, вибито багато вікон.

06:22, 26 лютого

Звечора ворог бив по Полтаві

Близько 23:29 з'явилися перші повідомлення про вибухи в Полтаві. За кілька хвилин у місті знову пролунали гучні звуки. 

Приблизно о 23:32 журналісти поінформували про ще кілька вибухів. 

Також повідомлялося про роботу ППО.