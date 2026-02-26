Ракетно-дроновий обстріл 26 лютого: де гриміли вибухи та які наслідки атаки
Вночі та зранку 26 лютого країна-агресорка продовжила свій цинічний терор український міст. Росіяни били дронами й запускали ракети. Так, у багатьох містах було чутно вибухи.
Інформацію про перші наслідки обстрілу зібрав 24 Канал.
Де були вибухи та які наслідки атаки?
Вінниччина – під масованою атакою
Значні руйнування на Запоріжжі
14 постраждалих через обстріл Харківщини
Київщина теж опинилася під прицілом
Росіяни атакували Запоріжжя
Під ударом був і Харків
Вибухи чули у Києві
У Кривому Розі дрон поцілив у п'ятиповерхівку
Звечора ворог бив по Полтаві
