Ракетно-дроновий обстріл 26 лютого: де гриміли вибухи та які наслідки атаки

Вночі та зранку 26 лютого країна-агресорка продовжила свій цинічний терор український міст. Росіяни били дронами й запускали ракети. Так, у багатьох містах було чутно вибухи.

Інформацію про перші наслідки обстрілу зібрав 24 Канал.

Де були вибухи та які наслідки атаки?