24 Канал Новини світу
6 квітня, 15:20
У Старобільську атакували адміністрацію окупантів

Софія Рожик
Основні тези
  • У Старобільську було атаковано адміністрацію окупантів дронами-камікадзе, пролунало щонайменше два вибухи.
  • Окупаційні ЗМІ повідомляють про двох постраждалих: дівчину 2001 року народження та чоловіка 1946 року народження, який перебуває у тяжкому стані.

У Старобільську, що на окупованій Луганщині, зафіксували приліт. Ціллю стала адміністрація окупантів.

Про це повідомив радник міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко.

Що відомо про прильоти по окупантах на Луганщині?

Зазначається, що шуму у Старобільську навели дрони-камікадзе. 

Пролунало щонайменше два вибухи. Про перший повідомили об 11:57, про другий – о 12:22.

Атаковану адмінбудівлю використовує окупаційна влада та колаборанти.

На опублікованих фото видно серйозні пошкодження та пожежу.

Окупаційні ЗМІ повідомляють, що унаслідок удару нібито постраждали двоє людей: дівчина 2001 року народження та чоловік 1946 року народження. Останній перебуває у тяжкому стані у реанімації.

Наслідки обстрілу / Фото із соцмереж

Нещодавно був приліт по Бєлгороду

  • Подібний випадок стався 31 березня у Бєлгороді. 

  • Тоді FPV-дрон атакував будівлю уряду Бєлгородської області. Ударом на будівлі пошкоджено фасад та скління.

  • Постраждав начальник адміністративно-господарського відділу В'ячеслав Безкоровайний. У нього були осколкові поранення ніг, живота та руки. 