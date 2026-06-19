Брехня про удар по автобусу з дітьми: в ISW попередили українців про нові плани Росії

Кремль звинуватила Україну в ударі по цивільному пасажирському автобусу в Росії 17 червня у Брянській області. Так він готує підґрунтя для виправдання своєї наступної масштабної атаки.

Є документи, які спростовують відповідні звинувачення російських та білоруських чиновників. Про це пише Інститут вивчення війни.

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Навіщо Росія бреше про удар по автобусу з дітьми?

Служба безпеки України 18 червня повідомила про перехоплення офіційних внутрішніх російських звітів. У них зазначається, що Україна не атакувала пасажирський автобус, який перевозив дитячу футбольну команду Білорусі.

СБУ заявила, що внутрішні звіти російської державної установи "Безпечний регіон" для Брянської області дійшли висновку, що Росія не виявила жодних українських безпілотників чи інших об'єктів поблизу району, де російські чиновники звинуватили Україну в атаку на автобус,

– нагадали в ISW.

Білоруський президент назвав цей інцидент провокацією та спробою втягнути Білорусь у війну.

А Росія вигадала це виправдання, щоб провести нові масштабні удари по Україні. Це буде "як відповідь на нібито удари України по цивільному населенню".

Нагадаємо, що Зеленський зауважив, що Путін слабшає і політично, і на полі бою, і фізично.

Але це не применшує небезпеку обстрілів. Президент України закликав користуватися укриттями під час повітряних тривог.