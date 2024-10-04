У Воронезькій області дрони атакували НПЗ: де розташоване селище Анна
У Воронезькій області Росії в ніч на 5 жовтня сталася пожежа унаслідок атаки безпілотника. Інцидент трапився на нафтобазі ТОВ "Аннанафтопродукт", розташованій у селищі міського типу Анна.
24 Канал показує на карті, де розташоване селище та безпосередньо завод.
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За кілька годин до повідомлень про пожежу в Аннінському районі, у всій Воронезькій області було оголошено небезпеку атаки БпЛА .
Згодом росіяни повідомили про вибухи на нафтобазі ТОВ "Аннанафтопродукт" у селищі міського типу Анна.
Селище Анна Воронезької області на карті:
Пожежа на нафтобазі "Аннанафтопродукт"
Губернатор Воронезької області Олександ Гусев заявив, що через падіння збитого начебто безпілотника спалахнула порожня цистерна на території нафтобази.
Він зазначив, що в Аннінському районі засоби РЕБ начебто придушили українські дрони, й "один із яких упав на територію нафтобази". Гусєв запевнив, що сталося "загоряння порожньої цистерни", й "постраждалих немає", а на місці інциденту "працюють пожежні розрахунки".
НПЗ "Аннанафтопродукт" на карті: