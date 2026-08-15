Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Росія запустила БпЛА по Україні, тривога лунає у низці областей: де зараз летять цілі
15 серпня, 23:07
2

Росія запустила БпЛА по Україні, тривога лунає у низці областей: де зараз летять цілі

Данило Муринський

Російські окупанти вкотре атакують територію України безпілотниками. Повітряну тривогу вже оголосили у низці регіонів.

Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де летять російські цілі.

Де летять російські дрони?

У яких областях було оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

23:38, 15 серпня

Ударні БпЛА в районі Очакова з Чорного моря.

23:37, 15 серпня

Ударні БпЛА на Миколаївщині в районі Доманівки курс – північно-західний.

БпЛА на Веселинове з півдня.

22:38, 15 серпня

Ударні БпЛА на Миколаївщині в районі Березанки курс – північний.

 

Пов'язані теми:

Атака дронами-камікадзе
Війна Росії з Україною
Повітряна тривога