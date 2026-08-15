Росія запустила БпЛА по Україні, тривога лунає у низці областей: де зараз летять цілі

Російські окупанти вкотре атакують територію України безпілотниками. Повітряну тривогу вже оголосили у низці регіонів.

Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де летять російські цілі.

Де летять російські дрони?

У яких областях було оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті