15 серпня, 23:07
Росія запустила БпЛА по Україні, тривога лунає у низці областей: де зараз летять цілі
Російські окупанти вкотре атакують територію України безпілотниками. Повітряну тривогу вже оголосили у низці регіонів.
Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де летять російські цілі.
Де летять російські дрони?
У яких областях було оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Ударні БпЛА в районі Очакова з Чорного моря. Ударні БпЛА на Миколаївщині в районі Доманівки курс – північно-західний. БпЛА на Веселинове з півдня. Ударні БпЛА на Миколаївщині в районі Березанки курс – північний.
23:38, 15 серпня
23:37, 15 серпня
22:38, 15 серпня
Ударні БпЛА в районі Очакова з Чорного моря.
Ударні БпЛА на Миколаївщині в районі Доманівки курс – північно-західний.
БпЛА на Веселинове з півдня.
Ударні БпЛА на Миколаївщині в районі Березанки курс – північний.