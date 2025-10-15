Укр Рус
15 жовтня, 01:50
Ударні БпЛА ворога атакують Україну: де зараз найбільша загроза

Олесь Друкач

Повітряні сили інформують про нові групи ударних дронів ворога в небі України. Тривогу оголосили у низці регіонів.

Куди рухаються БпЛА та які ще є загрози? 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Куди летять ворожі БпЛА та інші повітряні цілі?

 

Де небезпека: дивіться карту повітряних тривог

 

02:01, 15 жовтня

Дніпропетровщина – БпЛА на Магдалинівку. 

Харківщина – БпЛА повз Рогань та Шевченкове. 

Чернігів – БПЛА над містом.

01:32, 15 жовтня

Харківщина – групи БпЛА у бік Чугуєва.

01:27, 15 жовтня

Швидкісна ціль через Сумщину.

01:05, 15 жовтня

Кам'янське під масованою атакою ударних БпЛА.

00:49, 15 жовтня

Групи ударних БпЛА на Кам'янське, Дніпро.

00:34, 15 жовтня

БпЛА на Запоріжжя.

00:17, 15 жовтня

Ударні БпЛА повз Нікополь північно-східним курсом.

00:08, 15 жовтня

Нові групи БпЛА – на Павлоград.