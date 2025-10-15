Повітряні сили інформують про нові групи ударних дронів ворога в небі України. Тривогу оголосили у низці регіонів.

Куди рухаються БпЛА та які ще є загрози? 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Зверніть увагу Мобільні вогневі групи стають неефективними проти дронів: експерт пояснив, у чому причина

Куди летять ворожі БпЛА та інші повітряні цілі?

Де небезпека: дивіться карту повітряних тривог