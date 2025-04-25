На Черкащині знищили 16 БпЛА: в ОВА розповіли про наслідки атаки

Росія не припиняє щоденний терор України. У ніч проти 25 березня ворожі "Шахеди" у тому числі атакували Черкащину.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

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Що відомо про наслідки атаки на Черкащину

Ігор Табурець зауважив, що доба на Черкащині почалась із затяжних тривог. По ворожих цілях працювали сили та засоби ППО, наші мобільні вогневі групи.

Загалом у черкаському небі знищено 16 російських БпЛА. Звернень до екстрених служб щодо травмованих не було,

– зазначив Табурець.

Однак очільник ОВА зауважив, що, за попередньою інформацією, на Золотоніщині уламками дрона пошкоджено вікна та дахи у двох житлових будинках і кількох господарських спорудах, а також автомобіль. Обстеження території триває.

Зауважимо, всього цієї ночі ворог атакував Україну 103 БпЛА. Підтверджено збиття 41 ударного дрона, ще 40 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені, без негативних наслідків.