Росіяни вкотре запустили "Шахеди": для яких областей є загроза

В ніч на 5 травня російські війська вкотре запустили по Україні ударні БпЛА. Через загроозу ворожих безпілотників у низці областей оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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