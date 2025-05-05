Росіяни вкотре запустили "Шахеди": для яких областей є загроза
- В ніч на 5 травня російські війська запустили по Україні ударні БпЛА.
- В низці областей України вже оголосили повітряну тривогу через загрозу "Шахедів".
В ніч на 5 травня російські війська вкотре запустили по Україні ударні БпЛА. Через загроозу ворожих безпілотників у низці областей оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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В яких областях є загроза "Шахедів"
БпЛА на заході Донеччини курсом на Дніпропетровщину. "Шахеди" на півночі Харківщини курсом на південь. Кілька груп БпЛА на заході та півдні Сумщини курсом на Чернігівщину та Полтавщину. Група ворожих ударних БпЛА з Бєлгородської області Росії рухається на південь Сумщини.
БпЛА на заході Донеччини курсом на Дніпропетровщину.
"Шахеди" на півночі Харківщини курсом на південь.
Кілька груп БпЛА на заході та півдні Сумщини курсом на Чернігівщину та Полтавщину.
Група ворожих ударних БпЛА з Бєлгородської області Росії рухається на південь Сумщини.