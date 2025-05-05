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24 Канал Новини України Росіяни вкотре запустили "Шахеди": для яких областей є загроза
5 травня, 00:14
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Росіяни вкотре запустили "Шахеди": для яких областей є загроза

Поліна Буянова
Основні тези
  • В ніч на 5 травня російські війська запустили по Україні ударні БпЛА.
  • В низці областей України вже оголосили повітряну тривогу через загрозу "Шахедів".

В ніч на 5 травня російські війська вкотре запустили по Україні ударні БпЛА. Через загроозу ворожих безпілотників у низці областей оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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В яких областях є загроза "Шахедів"

00:23, 05 травня

БпЛА на заході Донеччини курсом на Дніпропетровщину.

00:22, 05 травня

"Шахеди" на півночі Харківщини курсом на південь.

00:21, 05 травня

Кілька груп БпЛА на заході та півдні Сумщини курсом на Чернігівщину та Полтавщину.

00:07, 05 травня

Група ворожих ударних БпЛА з Бєлгородської області Росії рухається на південь Сумщини.