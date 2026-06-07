Атака поблизу ядерного об'єкту ЧАЕС: під удар потрапив адмінкорпус МАГАТЕ

Поблизу Чорнобильської АЕС російський безпілотник атакував об’єкт ядерної інфраструктури. Внаслідок удару пошкоджено будівлі сховища відпрацьованого ядерного палива та адміністративний корпус МАГАТЕ.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

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Що відомо про пошкодження адмінкорпусу МАГАТЕ поблизу ЧАЕС?

Поблизу Чорнобильської атомної електростанції зафіксовано атаку російського безпілотника типу "Герань-2" по об'єкту ядерної інфраструктури. Інцидент стався 7 червня 2026 року близько 02:05 у зоні відчуження.

За даними слідства, удар було завдано по території Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю прийому та перевантаження відпрацьованого ядерного палива, а також адміністративний корпус МАГАТЕ.

Наслідки атаки на об'єкти ЧАЕС / Фото ОГП

Попри інцидент, за попередніми даними, робота об'єкта не була порушена, а виробничий процес триває у штатному режимі. Радіаційний фон у зоні відчуження залишається в межах норми, постраждалих і загиблих немає.

За фактом атаки Київська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни та черговий акт ядерного тероризму. Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ у Києві та Київській області.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події, а також осіб із військово-політичного керівництва російської федерації та представників її збройних сил, причетних до цього воєнного злочину.

Нагадаємо, у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) відреагували на черговий російський удар по об'єкту поблизу Чорнобильської АЕС. Там повідомили, що найближчим часом місія агентства на майданчику проведе огляд для оцінки наслідків інциденту.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що ситуація викликає серйозне занепокоєння. За його словами, удар було завдано по об'єкту, де зберігаються значні обсяги ядерних матеріалів, розташованих лише за кілька метрів від пошкодженої будівлі.

Крім того, президент Володимир Зеленський прокоментував російський удар по території Чорнобильської АЕС. Він назвав атаку свідомим і підлим ударом по ядерному об'єкту та зазначив, що українські дипломатичні та енергетичні відомства вже інформують міжнародних партнерів про інцидент. За його словами, Росія цілеспрямовано вдарила саме по цьому об'єкту.

Президент також повідомив, що після атаки рятувальники оперативно ліквідували пожежу на місці влучання.