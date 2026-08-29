На Київщині через атаку БпЛА загинула 14-річна дівчинка

Уранці 29 серпня внаслідок атаки ворожих безпілотників у Бориспільському районі загинула 14-річна дівчинка. Обстріл також спричинив поранення цивільних і пошкодження місцевої інфраструктури.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Що відомо про наслідки російського терору на Київщині?

Російські війська завдали чергового удару по Київській області за допомогою ударних БпЛА.

Унаслідок ворожих влучань поранення отримали цивільні мешканці Бориспільського району. Крім того, руйнувань зазнали житлові будинки та цивільні об'єкти. Відомо, що загинула неповнолітня дівчинка.

Наразі на місці події працюють екстрені служби та профільні фахівці. Вони ліквідовують наслідки обстрілу та надають усю необхідну допомогу постраждалим.

Нагадаємо, Росія продовжує вже третю добу тероризувати Україну. У різних регіонах фіксують ударні реактивні дрони, проте основним напрямком удару залишається Київ і область. Відомо про значні руйнування інфраструктури та постраждалих.

Жахливою трагедією став удар по підприємству в селі Мила на Київщині 28 серпня. Внаслідок атаки на складах сталася детонація. Загинули щонайменше 27 людей, ще 42 постраждали, серед них четверо дітей. Семеро поранених нині перебувають у лікарнях.

Із зони надзвичайної ситуації евакуювали 381 людину, зокрема 59 дітей. Унаслідок удару пошкоджено близько 50 житлових будинків, а також пансіонат для людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Для постраждалих мешканців організували тимчасове проживання, харчування та психологічну допомогу.

Зазначимо, у ніч на 29 серпня російські війська запустили по Україні 267 ударних дронів, а також ракети "Онікс" та "Іскандер-М" з окупованого Криму. Безпілотники запускали з кількох напрямків, зокрема з Курської, Орловської, Ростовської областей, Приморсько-Ахтарська, Донеччини та Криму.

Для відбиття атаки українські військові залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи. Загалом захисникам вдалося знищити або подавити 233 ворожі дрони. Попри роботу ППО, зафіксовано влучання на 15 локаціях, а падіння уламків – ще на чотирьох.