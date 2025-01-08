По якому важливому об'єкту могло прилетіти під час атаки на Енгельс у Росії: показуємо на карті

Російське місто Енгельс у Саратовській області уночі 8 січня масовано атакували БпЛА. Там розташована військова база, звідки злітають Ту-95МС для обстрілів України.

Місцеві публікували кадри вибухів та пожежі в Енгельсі. Куди, ймовірно, могло прилетіти під час удару, 24 Канал показує на карті.

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Де розташований атакований у Енгельсі об'єкт

За даними ЗМІ, місце удару по Енгельсу на карті – 51°26'12.8"N 46°05'26.3"E.

Куди прилетіло у Енгельсі: дивіться на карті

Там розташований комбінат "Кристал" Росрезерву. Це федеральна казенна установа, де зберігалося авіаційне паливо для авіабази "Енгельс-2".

Пожежа на комбінаті "Кристал": дивіться відео

Завдяки опублікованому відео та панорамним картам Googlе вдалося підтвердити, що саме там сталося загоряння.

В Енгельсі горить комбінат "Кристал" / Скриншоти 24 Каналу

На місці розгорнули оперативний штаб. Влада запевняє, що нібито має достатньо сил та засобів для локалізації пожежі.

Пізніше у Генштабі підтвердили удар по нафтобазі в Енгельсі. Детальніша інформація щодо наслідків бойової роботи україсньких БпЛА уточнюється.